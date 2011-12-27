خداحافظی صدها هزار کره ای با "کیم جونگ ایل"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، رسانه رسمی کره شمالی با اشاره به آمادگی مردم این کشور برای شرکت در مراسم تشییع جنازه "کیم جونگ ایل" پیش بینی کرد صدها هزار نفر از کره ای ها فردا چهارشنبه با رهبر خود که به مدت 17 سال اداره امور کره شمالی را برعهده داشت، خداحافظی می کنند.

در این گزارش هیچ اشاره ای به جزئیات این مراسم نشده است، اما پیش بینی می شود مراسم تشییع جنازه همانند مراسم خاکسپاری پدر کیم جونگ ایل باشد.

کیم جونگ ایل رهبر69 ساله کره شمالی 17 دسامبر(26 آذر) ساعت 8:30 دقیقه صبح در قطاری که قصد بازدید از ناحیه ای در خارج از پایتخت را داشت، بر اثر حمله قلبی درگذشت.

کیم جونگ ایل از سال 1994 پس از مرگ پدرش رهبر این کشور کمونیست بوده و در سال 2008 دچار سکته مغزی شده بود و به همین دلیل زیاد در محافل عمومی حاضر نمی شد.

در پی اعلام خبر مرگ رهبر کره شمالی "کیم جونگ اون" فرزند 28 ساله کیم جونگ ایل که در دانشگاه بین الملل "برنی" سوئد تحصیل کرده، به عنوان جانشین وی معرفی شد.