لایروبی زریوار عملی نیست/ تجهیزات کافی برای مهار آتش سوزی وجود ندارد

ناصح قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لایروبی دریاچه زریوار منوط به اثبات تحقیقات علمی مبنی بر لزوم اجرایی کردن آن است که در غیر این صورت و در حال حاضر برنامه های عملیاتی برای لایروبی کامل زریوار در دستور کار قرار ندارد چرا که انجام بدون مطالعه این کار خسارت های جبران ناپذیری را به آن وارد می کند.

وی با اشاره به اینکه لایروبی در حال حاضر یگانه نسخه نجات بخش دریاچه زریوار مریوان نیست، گفت: متاسفانه در میان مردم منطقه لایروبی دریاچه به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است این در حالی است که این طرح نه تنها به نفع دریاچه نیست بلکه می تواند ضررهایی نیز برای آن داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان با بیان اینکه طرح پاک سازی دریاچه یکی از برنامه های اصلی این اداره کل با مشارکت سایر دستگاه های متولی امر است، بیان کرد: برای اجرای این طرح بر اساس تحقیقات علمی اقدام می شود و هر اقدامی که موجب احیای دریاچه زریوار شود در دستور کار قرار گرفته و مورد حمایت کامل حفاظت محیط زیست استان است.

تعیین حریم دریاچه زریوار ضروری است

قادری افزود: تعین حریم دریاچه یکی از اولویت های اصلی است که با مشخص شدن آن بسیاری از مشکلات فعلی برطرف می شود و این امر با علائم و وسایل مشخص موجب عدم تصرف توسط افراد دیگر خواهد شد و انتظار می رود که سایر ادارات دولتی همکار در این بخش با جدیت بیشتر این مهم را عملیاتی کنند.

وی ساماندهی فاضلاب های ورودی به دریاچه با همکاری شرکت آبفا و آبفار کردستان را از دیگر اقدامات مورد نیاز در راستای حفاظت از این اثر طبیعی عنوان و افزود: وجود چندین روستای واقع در اطراف دریاچه زریوار مریوان و جمع آوری زباله این روستاها با مکان یابی مناسب و دفن آن و ممانعت از ورود زباله ها به داخل دریاچه یکی دیگر از اقداماتی است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شود.

باید از ورود کود حیوانی به داخل زریوار جلوگیری شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان ورود کود حیوانی از سوی روستاهای اطراف دریاچه از طریق کانالهای موجود را یکی دیگر از مشکلات جدی در این بخش دانست و یادآور شد: باید با هدایت این کودها به خارج از دریاچه و مسدود کردن این کانالها مانع از ورود این فضولات به داخل دریاچه شد.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آتش سوزیهای چند هفته اخیر در نیزارهای دریاچه زریوار مریوان گفت: متاسفانه به دلیل وقوع چندین مورد آتش سوزی بیش از شش هکتار از نیزارها طعمه حریق شده اند که تا کنون فرد یا افراد خاطی در این زمینه شناسایی و دستگیر نشده است.

وی به عدم وجود تجهیزات مناسب برای اطفای حریق در نیزارهای زریوار مریوان اشاره کرد و گفت: با توجه به موقعیت نیزارها و سختی مهار آتش با تلاش های بی وقفه و اکیپ های محیط زیست شاهد اطفای حریق بوده ایم که این امر نیازمند توجه و حمایت بیشتری از سوی مسئولان استان و کشور است.

دلیل آتش سوزی نیزارهای سطح دریاچه زریوار مشخص نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان دلیل آتش سوزی در نیزارهای سطح دریاچه زریوار مریوان را نامعلوم عنوان کرد و گفت: شایعه ارتباط آتش سوزی نیزارها توسط اداره کل محیط زیست به هیچ عنوان صحت ندارد و محیط زیست در تلاش است تا این افراد خاطی در این رابطه دستگیر و با آنها برخورد شود.

قادری با اعلام اینکه دریاچه زریوار مریوان پناهگاه حیات وحش است، افزود: هرگونه آتش سوزی در نیزار ها و حریم دریاچه جزء آسیب های جبران ناپذیر به حیاط وحش است و به همین دلیل این حوادث باعث نگرانی جدی در مورد سرنوشت موجودات زنده در این دریاچه شده است.

وی بیان کرد: از بین رفتن زیستگاه جانوران، سوختن و از بین رفتن لانه و تخم پرندگان مهاجر و بومی و آلودگی محیط زیست صدمات ناشی از آتش سوزی در دریاچه زریوار است.

مدیریت واحد تنها راه نجات دریاچه زریوار از وضعیت فعلی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان تعدد مدیریت را یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر دریاچه زریوار مریوان دانست و گفت: با تشکیل کارگروهی با عنوان ساماندهی دریاچه در راستای مدیریت واحد اقداماتی صورت گرفته است و به همین دلیل انتظار می رود این کارگروه با جدیت هرچه تمامتر برنامه های خود را پیگیری و اجرا کند.

قادری در پایان افزود: حفاظت از محیط زیست جزء یکی از مهمترین مطالبات مردم محسوب می شود و در همین راستا حفظ این سرمایه های ملی برای نسل های امروز و آینده جز با همکاری و مشارکت آحاد مردم امکان پذیر نیست و به همین دلیل باید مردم نیز در این بخش همکاری بهتری داشته باشند.

نبود مدیریت واحد، کاهش ذخیره آب دریاچه، ورود فاضلاب به دریاچه، عدم تعیین حریم این اثر گردشگری و طبیعی، گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز، آتش سوزی نیزارهای سطح دریاچه و چندین مورد دیگر از جمله تهدیدهای جدی دریاچه زریوار مریوان است که علیرغم طرح آنها از سوی مسئولان کشوری و استانی تاکنون اقدام عملی در راستای برطرف کردن آنها صورت نگرفته است.