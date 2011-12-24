رشد 15 درصدی صادرات کالا/ ترانزیت از مرز باشماق مریوان دو برابر شد

سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ایجاد هماهنگی های لازم و افزایش برنامه های حمایتی از تجار و بازرگانان در سال جاری میزان صادرات کالا در استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش پیدا کرده است و انتظار می رود که این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود: در سال جاری در مجموع 102 هزار و 171 تن کالا به ارزش 89 میلیون دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کردستان صادر شده است که بخش زیادی از این صادرات به کشور عراق بوده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: سیمان، کاشی، محصولات پلاستیکی، صنایع دستی، مواد غذایی، میوه و سبزیجات به همراه سنگ های معدنی از مهمترین صادرات استان کردستان به کشور عراق در سال جاری بوده است.

شاه غیبی در خصوص وضعیت ترانزیت خارجی در سال جاری در استان کردستان یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون 477 هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و 292 میلیون دلار ترانزیت خارجی در استان کردستان انجام شده است که از نظر مقایسه با مدت مشابه سال قبل این میزان دو برابر شده است.

وی افزود: پیگری سند راهبردی ملی توسعه صادرات، اجرایی کردن مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت، توسعه و تجهیز زیرساخت های پشتیبان صادرات، برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق، اعزام هیئت بازرگانی تجاری به کشور ترکیه از جمله مهمترین برنامه های این سازمان در عرصه تجارت خارجی است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در بخش پایانی سخنان خود گفت: استان کردستان با داشتن 230 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و وجود سه بازارچه و یک مرز رسمی نقش مهمی در توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور می تواند ایفا کند.