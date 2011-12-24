یلدا برای بینوایان شهر به سردی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در برخی خانه های حاشیه شهر مشهد روزهای زیادی است که آشپزخانه غبار گرفته، یخچال خالی و اجاق خاموش است، پدر خانواده چهل روز است که سرکار نرفته، یک سال است که بچه ها گوشت ندیده اند در این شهر سه میلیون نفری حدود 900 هزار حاشیه نشین زندگی می کنند که بسیاری از آنها از روستاهای سه استان خراسان و دیگر شهرهای کشور برای زندگی بهتر به این شهر قدسی مهاجرت کرده اند.

یلدا بس ناجوانمردانه سرد بود

در خانه ای حوالی رسالت مشهد، سرفه های بی امان، رمق پیرزن را گرفته است. او 10 روز است که در تب می سوزد و کسی را ندارد دردی از او دوا کند.

در این گیر و دار، یلدا برای این جماعت چه معنایی دارد. دیشب برای مردم پایین شهریلدا بس ناجوانمردانه سرد بود.

در شب یلدا با وجود اینکه گفته میشد قیمت و کیفیت عرضه کالا ها از جمله میوه مناسب است اما با گشتن در بازار شاهد افزایش قیمتها و کیفیت پایین میوه ها بودیم و این امر نارضایتی مردم را نیز به دنبال داشت.

معصومه فخری در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: متاسفانه به نظر می رسد هیچ نظارت دقیقی بر روی کالاها صورت نگرفته و قیمتها سرسام آور است.

او ادامه می دهد: پرتقال و نارنگی با کیفیت پایین و ظاهر نامناسب در دو مغازه با 500 تومان اختلاف به فروش می رسید.

وی ضمن ابراز گله مندی خویش از وضعیت بازار بیان کرد: شب یلدا سال جاری برای خانواده های کم در آمد و متوسط همانند سالهای قبل سوت و کور بود.

یدالله شاهرخی نیز می گوید: برای گرفتن نیم کیلو آجیل پولی را پرداخت کردم که اصلا به صرفه نبود و چهار هزار تومان آجیل بی کیفیت مبلغی بود که من کارگر برای چله هزینه کردم.

سارا معینی می گوید: با گشتن در بازار تنها دچار افسردگی شدم چون قیمتها مناسب به نظر نبود و حتی گاهی برخی از فروشندگان میوه های کوچک و بزرگ را با هم مخلوط می کردند تا به جای میوه با کیفیت به فروش برسانند و طوطی را جای قناری.

وی ادامه می دهد: با وجود اینکه گفته میشد قیمت میوه هایی مانند مانند انار، هندوانه و خربزه نسبت به سال گذشته ارزان تر شده اما هیچ فرقی نکرده است.

سهیل صداقت می گوید: اهرمهای اجرایی و نظارتی باید دقیق تر و جدی تر عمل می کرد و با این وضع نمی توان شادی را در میان خانواده ها به ارمغان آورد.

شرم پدر در شب یلدا

وی می گوید: پدر من یک بازنشسته ساده است که به دلیل گرانی نمی تواند نوه ها و فرزندان خود را شاد کند و تنها شرم و خجالت در چهره اش موج می زند، پدرم مجبور شد دو پاکت میوه بی کیفیت را تهیه کند تا شرمنده دختران و نوه هایش نشود.

وی ادامه می دهد: پدر من و پدران این سرزمین سرمایه ای ندارند و با این گرانی ها نیز هیچ پس اندازی را نمی توانند برای خویش داشته باشند حتی شادی را.

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گزارش: مرضیه صاحبی