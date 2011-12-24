به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی عصر جمعه در نخستین همایش جبهه متحد اصولگرایان استان یزد اظهار داشت: ما رقبای جدی و سرسختی داریم که سعی و تلاش آنها ایجاد تفرقه در میان انقلابیون است بنابراین دوستان خود در جبهه پایداری را از انقلابیون دانسته و به دنبال وحدت هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: آنچه امروز بیش از همه چیز حائز اهمیت است، وحدت و یکپارچگی است.

وجود اصولگرایان، مرگ نظام سلطه است

وی تاکید کرد: اکنون تلاش و کوشش جامعه اصولگرایان با محوریت رهبری و با حمایت روحانیت باید این باشد که صحنه های پیچیده را بشناسیم زیرا نظام سلطه به این نتیجه رسیده که وجود اصولگرایان، مرگ اوست.

زاکانی همچنین عنوان کرد: اکنون سه گروه در مقابل اصولگرایان صف ‌آرایی کرده ‌اند که نخستین آنها نظام سلطه است که ریشه پلیدیها و پلشتیها را گسترش می ‌دهد تا ریشه خوبیها را از بین ببرد.

وی ادامه داد: گروه دوم که نخستین رقبای ما محسوب می‌ شوند، عناصر فتنه‌ گری هستند که با تمام وجود کار می ‌کنند و شعار می ‌دهند که ما نمی ‌آییم و بیانشان نیز بسیار صریح است اما تمام تلاش خود را به کار گرفته اند که در این دوره از انتخابات شرکت کنند.

زاکانی عنوان کرد: دسته ‌ای نیز ممکن است با پرچم اصولگرایی وارد عرصه شوند و برای هر نماینده سه میلیارد تومان سرمایه بگذارند که کرسی‌های بیشتری بگیرند.

زاکانی افزود: گروه سوم گروه عناصر فاسدی هستند که کاری به هیچکس ندارند و در فکر پر کردن انبان خود هستند نه خدمت به مردم.

وی ادامه داد: اینکه کسی پیدا می‌ شود که سه هزار میلیارد امکانات می ‌گیرد، با پیگیری آن به جریان انحرافی می‌ رسیم.

زاکانی عنوان کرد: به همین دلیل است که در این مسیر نیاز به حضور تک تک دوستان و تشتت و تفرقه باعث لطمه خوردن به انقلاب و نیروهای انقلابی است.

اصولگرای واقعی از اصول خود حتی یک قدم عقب نمی نشیند

وی افزود: رهبری سالها قبل فرمودند که حتما آرمانهای خود را دنبال کنید زیرا اصولگرا از آرمانهای خود یک قدم عقب نمی ‌نشیند زیرا آن موقع دیگر اصولگرا و آرمانگرا نیست اما بدانید همین موضع ممکن است در آینده هزینه‌ های سنگینی را بر شما تحمیل کند.

زاکانی اظهار داشت: امروز در دوره جهاد اکبر، صحنه‌ های سخت ‌تری داریم که قابل قیاس با زمان دفاع مقدس نیست،‌ امروز باید همه چیز را فراموش کنیم و ببینیم که هدف و آرمان چیست زیرا اگر به جیفه دنیا دل بستیم و تمکین به ارزش ‌ها و فرمایشات رهبری و قانون نکنیم، خواهیم لنگید.

فعالان سیاسی در 70 روز باقیمانده زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: فعالان عرصه سیاسی باید تلاش کنند تا در 70 روز باقیمانده تا انتخابات، زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.

زاکانی با بیان اینکه شناخت شرایط پیچیده زمان گام نخست، تلاش برای حضور حداکثری مردم گام دوم و قرار گرفتن جامعه اصولگرایان گام سوم ماست، افزود: جبهه اصولگرایان باید در کنار هم قرار بگیرند تا نتیجه آن پیروزی جبهه انقلاب باشد.