اختلاف روسیه و غرب درباره سوریه/ مسکو با خواسته های غربی ها موافق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویتالی چورکین" گفت که کشورش به همین دلیل تلاش کرد با اعمال تغییراتی در متن پیش نویس قطعنامه علیه سوریه مانع فشارهای کشورهای غربی بر سوریه شود. گفتنی است روسیه با گنجانده شدن جمله "شورای امنیت قویاً استفاده نامناسب زور از سوی نیروهای سوریه را به شدت محکوم می کند" مخالفت کرده است.

چورکین افزود: در حالی که خشونتها از سوی گروههای مخالف اعمال می شود روسیه نمی تواند با کشورهای اروپایی و درخواستهای آمریکا برای تحریمهای سوریه موافقت کند و روسیه در این زمینه محدودیتهای خود را دارد.

وی با بخشی دیگری از پیش نویس که در آن خواستار تحمیل تحریم تسلیحاتی علیه سوریه شده بود مخالفت کرد و گفت که چنین درخواستی "نامناسب" است، زیرا به مخالفان در همین موقع تسلیحات ارائه می شود.

در همین رابطه "پیتر ویتیگ" سفیر آلمان در سازمان ملل متحد پیش نویس مورد نظر روسیه را ناکافی دانست که مطالبات کشورهای غربی را بر آورده نمی کند.

این اختلافات در حالی است که روز جمعه کانادا اعلام کرد بر تحریمهایش علیه حکومت بشار اسد می افزاید.

"جان برد"، وزیر امور خارجه کانادا از سازمان ملل متحد برای آنچه "کم کاری در برخورد با خشونت وقیحانه در سوریه" نامید، انتقاد کرد و گفت : کشورش دارایی های سوریه در کانادا را مسدود می کند؛ به جز مواد غذایی، جلوی صادرات دیگر به آن کشور را خواهد گرفت، و هر گونه سرمایه گذاری جدید در سوریه را ممنوع خواهد کرد.

کانادا ابتدا در بهار امسال حکومت سوریه را شامل تحریم کرد و از آن زمان هم به مرور بر تحریمها افزود. آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب هم کوشیده اند با اعمال محدودیت و تحریم، حکومت بشار اسد را برای آنچه هدف گرفتن معترضان غیر مسلح و سرکوبی اعتراضات مسالمت آمیز می دانند، تنبیه کنند.

پیش تر در این ماه میلادی، کانادا از حدود پنج هزار شهروندش که در سوریه به سر می بردند خواست خاک آن کشور را ترک کنند. اتحادیه عرب هم پروازهای بازرگانی از سوریه و به این کشور را به میزان ۵۰ درصد کاهش داد. سوئیس نیزبخشی از دارایی های سوریه را مسدود کرد.

اقدام هماهنگ کشورهای غربی علیه سوریه در حالی است که روز گذشته این کشور شاهد دو عملیات انتحاری در دمشق بود که طی آن دست کم ۴۴ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شدند. مقامهای دولتی سوریه القاعده را مسئول این انفجارها معرفی کردند.