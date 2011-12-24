درگیری مسلحانه در جنوب شرق ترکیه / 16 عضو "پ.ک.ک" کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "تی آر تی" ترکیه گزارش داد که در پی درگیریها میان نیروهای امنیتی ترکیه و اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به "پ.ک.ک" در استان "سیرناک" در جنوب شرق این کشور دست کم 16 نفر کشته شدند.

این شبکه تلویزیونی همچنین از بازداشت شمار زیادی از اعضای پ.ک.ک و 17 نفر که به اعضای حزب کارگران کردستان کمک کردند تا فرار کنند، خبر داد.

رسانه های ترکیه همچنین گزارش دادند 50 عضو پ.ک.ک هم اکنون در غارهای شهر دیاربکر مخفی شده اند و درصورتی که سلاح های خود را زمین نگذاشته و به دولت نپیوندند، نیروهای ارتش ترکیه این غارها را بمباران می کنند.

حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ ک ک که توسط آنکارا و بسیاری دیگر از کشورها یک گروه تروریستی به شمار می رود، از سال 1984 خواستار حاکمیت مستقل بر جنوب شرقی ترکیه بوده است.

