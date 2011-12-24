بیکاران کردستان مهارتهای کافی برای اشتغال ندارند

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عدم وجود مهارت در بین جامعه بیکار در استان کردستان یکی از مشکلات جدی است که روند ایجاد فرصت های جدید شغلی در این استان را با مشکلاتی مواجه کرده است و باید در چارچوب برنامه ریزی جامع و کلان نسبت به رفع این مشکل اقدام شود.

وی تقویت و هدایت فرصت ها در حوزه اشتغال در زمینه های مختلف و مناسب با تخصص افراد شاغل در این حوزه و انجام درست و مناسب اشتغال ها را لازم و ضروری دانست و گفت: تقویت مهارت در بین افراد بیکار می تواند روند فعلی ایجاد اشتغال در کردستان را تسریع دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به اینکه بعد از ادغام ها در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بازده خوب و مناسب همراه بوده است، اعلام کرد: عدم تناسب آموزش های ارئه شده در رشته های دانشگاهی و مهارت آموزی نامناسب به کارورزان موجب سنخیت اشتغال ها و مهارت افراد شده است.

اسدی با بیان اینکه مسکن مهر در سراسر کشور و همچنین استان کردستان زمینه لازم برای رفع بیکاری و افزایش اشتغال را فراهم کرده است، افزود: شش هزار و 412 فرصت شغلی در قالب پروژه های مسکن مهر در سطح استان کردستان ایجاد شده است که علاوه بر این طرح های عمرانی متعددی در دیگر ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان بیش از 36 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه باید تا پایان سال نزدیک به 55 هزار فرصت شغلی در استان کردستان ایجاد شود، افزود: در سطح شهر سنندج از ابتدای سال جاری تا کنون هشت هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و به همین دلیل تمامی ادارات و سازمان های دولتی باید نسبت به عملی کردن تعهدات خود تلاش کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به اینکه کمبود نیرو در پیشبرد پروژه ها کاملا وجود دارد، اعلام کرد: با گسترش فرهنگ افرایش ساعت کاری در بین مردم و جذب جوانان به کار در اشتغال های ایجاد شده معضلات کمبود نیرو و کمبود اشتغال به صورت همزمان در استان کردستان برطرف می شود.

اسدی بیان کرد: در شهرستان بانه به علت گسترده بودن فعالیت های انجام شده حوزه توسعه و عمران و افزایش فرصت های اشتغال ایجاد شده بیکاری بسیار کمتر از هر شهرستان دیگر استان است.

وی با بیان اینکه ظرفیت های خوبی برای ایجاد اشتغال در استان کردستان وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده اند، اعلام کرد: با همکاری و تعامل ادارات و انجام برنامه ریزی و بوجه ریزی مناسب و کارهای کارشناسی شده در تمام حوزه ها فرصت های ایجاد اشتغال به صورت کامل برطرف می شود.