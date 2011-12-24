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۳ دی ۱۳۹۰، ۸:۳۹

نسخ و اسناد فارسی موجود در گرجستان در معرض آسیب جدی نیست

نسخ و اسناد فارسی موجود در گرجستان در معرض آسیب جدی نیست

رئیس مرکز ملی نسخ خطی گرجستان درباره وضعیت نُسخ و اسناد فارسی موجود در این مرکز گفت: هیچکدام از این اسناد در شرایط بحرانی که نشود آنها را مرمت و بازسازی کرد، قرار ندارد ولی کمک ایران به ما در این زمینه هر چه زودتر باشد، بهتر است.

 «بوبا کوداوا» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشخصیات و ویژگی‌های نسخ خطی فارسی و اسناد ایرانی که در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان نگهداری می‌شود، گفت: نسخ خطی فارسی موجود در مرکز ما مربوط به قرن پانزدهم تا نوزدهم و اسناد فارسی این مرکز هم مربوط به قرن شانزدهم تا نوزدهم است.

وی افزود: طبیعتاً این مجموعه، آثار مربوط به دوران اتحاد جماهیر شوروی را دربرنمی‌گیرد و ما اسناد و نسخ خطی مربوط به این مقطع را در اختیار خود نداریم و این منابع و متون در آرشیو ملی گرجستان نگهداری می‌شوند.

کوداوا افزود: اسناد و نسخ خطی فارسی که ما (در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان) در اختیار داریم، سه گروه هستند؛ منابعی که یا در آنجا پدید آمده‌اند و یا به آنجا ارسال شده‌اند، یا در دوره حکومت شوروی از کلکسیون آسیای میانه به مرکز ما منتقل شده‌اند و یا مربوط به دوران قاجاریه است.

رئیس مرکز ملی نسخ خطی گرجستان اضافه کرد: دسته اخیر (کلکسیون قاجاریه) زمانی که آنها (شاهان قاجار) در گرجستان و تفلیس سرکنسولگری داشته‌اند و روابط دیپلماتیک مستحکمی بین دو کشور برقرار بوده، به کشور ما و بعداً به مرکز ما منتقل شده‌اند.

وی همچنین گفت: این متون عمدتاً در موضوعات علوم مختلف، ادبیات، تاریخ، طب، نجوم و جغرافیا است.

کوداوا درباره وضعیت نگهداری از این نسخ خطی و اسناد فارسی در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان یادآور شد: هیچکدام از این اسناد در شرایط بحرانی نیستند؛ به گونه‌ای که نشود آنها را مرمت و بازسازی کرد، ولی کمک ایران به ما برای انجام این کار، هرچه زودتر باشد، بهتر است.

کد مطلب 1491333

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