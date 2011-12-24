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۳ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۸

با دستور وزیر کشور؛

ثبت نام از نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد

ثبت نام از نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد

مرحله ثبت نام از کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با دستور وزیر کشور در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی محمد نجار وزیر کشور ساعت 8 صبح امروز شنبه سوم دی ماه در ستاد انتخابات کشور بر اساس قانون دستور آغاز ثبت نام انتخابات را به کلیه مراکز حوزه های انتخابیه در سراسر کشور را صادر کرد.

بر اساس اطلاعیه‌ شماره ۵ ستاد انتخابات کشور، ثبت‌نام از داوطلبان به مدت ۷ روز یعنی از سوم دی‌ماه تا دهم دی‌ماه ادامه دارد و کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌توانند با مراجعه به ستاد‌های انتخابات سراسر کشور اقدام به ثبت‌نام کنند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى 12اسفند ماه سال جارى برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1491334

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