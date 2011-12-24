مصطفی دنیزلی بامداد امروز وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از توافق اولیه باشگاه پرسپولیس با مصطفی دنیزلی، وی ساعت پنج صبح امروز شنبه برای انجام مذاکرات نهایی با این تیم تهرانی وارد ایران شد و قرار است در صورت توافق نهایی قراردادش را بصورت رسمی به ثبت برساند.

سرمربی پیشین تیمهای پاس تهران و پرسپولیس، پس از ورود به تهران برای استراحت به هتل آزادی رفت و از ساعتی دیگر مذاکرات نهایی را با مدیران این باشگاه انجام خواهد داد.

در صورت امضای قرارداد رسمی، نشست خبری مصطفی دنیزلی هم احتمالا ساعت 16 امروز در هتل آزادی برگزار می‌شود تا وی به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

پرسپولیس از زمان استعفای حمید استیلی در تاریخ 18 آذر، سرمربی نداشت. این تیم در پایان نیم فصل با کسب 22 امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر قرار گرفت.