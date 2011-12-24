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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۳

هدیه تلسکوپ وایز برای سال نو میلادی/ تصویری از سحابی حلقه گل

هدیه تلسکوپ وایز برای سال نو میلادی/ تصویری از سحابی حلقه گل

تلسکوپ فضایی وایز (WISE) با ثبت تصویری زیبا از سحابی "برنارد 3" یا IRAS Ring G159.6-18.5 به پیشواز عید کریسمس و سال جدید میلادی رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سحابی که دانشمندان آن را سحابی حلقه گل نیز می نامند به حلقه گلهای سبز و قرمزی که در سال جدید میلادی بر در خانه ها آویزان می شوند، شباهت دارد.

این سحابی از فاصله هزار سال نوری کاملا آرام و خاموش به نظر می آید اما در اصل مرکز بادهای خشن ستاره ای است که از ستاره مرکزی HD 278942 سرچشمه می گیرند. این بادها منجر به شکل گیری غبارهای داغ کیهانی در قالب یک حلقه گل شده اند و ستاره درخشان مرکزی تنها منبع انرژی است که منجر به درخشش حلقه در طول موج فرابنفش می شود.

بر اساس گزارش اسپیس، درخشش سرخ مرکزی گازهای فلزی هستند که توسط ستاره HD 278942 داغ شده اند و شباهت این حلقه کیهانی را به حلقه گل ویژه کریسمس بیشتر می سازد.

کد مطلب 1491336

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