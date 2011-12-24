سرمایه گذاران ترکیه از استان کردستان بازدید می کنند

محمد سعید نقشی زادیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به سفر هیئت تجاری استان کردستان به کشور ترکیه و برگزاری نشست های مختلف کاری، مقدمات لازم برای سفر تجاری جمعی از سرمایه گذاران کشور ترکیه به استان کردستان و بازدید از ظرفیت های سرمایه گذاری این استان در آینده نزدیک انجام می شود.

وی گفت: هیئت تجاری استان کردستان در جریان سفر به کشور ترکیه در نشستی کاری به گفتگو با کارآفرینان و سرمایه گذاران ترک در زمینه های توسعه همکاری اقتصادی و تجاری فی مابین پرداختند که این نشست با استقبال سرمایه گذاران ترکیه ای مواجه شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج اظهار داشت: در این نشست که به همت رایزن اقتصادی ایران در ترکیه در شهر استانبول برگزار شد، سرمایه گذاران ترک برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کردستان اظهار علاقه کردند.

وی افزود: سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی مریوان و بانه، سرمایه گذاری در بخش طیور و تهیه امکانات مکانیزه این صنعت، اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و نیز همکاری با سرمایه گذاران ایرانی در کـردستان عراق و احداث مرکز تجـاری در سنندج از جمله مواردی بود که در این گفتگو ها مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت.

نقشی زادیان یادآور شد: در این گفتگو ها یکی از سرمایه گذاران بزرگ کشور ترکیه برای احداث مرکز تجاری در سنندج اعلام آمادگی کرد.

وی عنوان کرد: سرمایه گذاران ترک و متخصص در مکانیزاسیون طیور نیز برای تامین تازه ترین تجهیزات مورد نیاز این صنعت اعلام آمادگی کردند که انتظار می رود با حمایت مسئولان استان کردستان بتوانیم از ظرفیت های سرمایه گذاری کشور ترکیه در این استان بهره برداری کنیم.