مسابقه وبلاگ نویسی در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: این اداره کل برنامه های متنوع فرهنگی و هنری به مناسبت دهه مبارک فجر در نظر گرفته است و در تلاش هستیم علاوه بر ابعاد کمی این برنامه ها، ابعاد کیفی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره اهمیت جنگ نرم و فضای مجازی، تاکید کرد: متاسفانه تاکنون از نقش رسانه های مجازی غفلت شده است و توجه چندانی به این حوزه نشده است.

وی افزود: مدتی است این اداره کل برای ایجاد فضای مجازی مناسب در سطح جامعه، برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی را در دستور کار قرار داده است و تاکنون چندین برنامه ویژه نیز به انجام رسانده است.

حجت الاسلام آفتابی تاکید کرد: به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی مسابقه وبلاگ نویسی استانی با عنوان انقلاب اسلامی، بصیرت و ولایت توسط این اداره کل با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: علاقمندان می توانند از هم اکنون نسبت به راه اندازی وبلاگ خود اقدام کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به آدرس Kermanshah.farhang.gov.ir مراجعه کنند.