هیئت نظارت بر انتخابات تهران از ستاد انتخابات فرمانداری بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعیه صادر شده از سوی وزارت کشور ساعت 8 صبح روز شنبه ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

براساس این گزارش ساعت 8:30 تعدادی از اعضای هیئت نظارت شهرستان تهران با حضور در محل فرمانداری تهران از مراحل ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس بازدید کردند.

به گزارش مهر داوطلبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از صبح امروز می‌توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و کپی از آن و سه قطعه عکس سه در چهار با مدرک تحصیلی کارشناس ارشد یا معادل آن در محل فرمانداری شهرستان‌ها حضور یافته و ثبت نام کنند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 11 اسفند ماه امسال برگزار می شود.