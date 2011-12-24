نگارش اولیه رمان ترکی «آلین یازیسی» به پایان رسید

محمد رمضانی از پایان نگارش نسخه اولیه رمان «آلین یازیسی» خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: در این رمان سعی کردهام داستان آفرینش را بر اساس افسانهها و اسطورههای ترکی روایت کنم که در حال حاضر نگارش اولیه آن به پایان رسیده، ولی برای تحویل آن به ناشر عجلهای ندارم.
وی ادامه داد: نگارش این رمان را به صورت مرحله به مرحله انجام دادهام؛ بدین شکل که بعد از نگارش بخشی از کار، مروری نقادانه بر آن داشتم که اگر نیاز به اصلاح و تغییری هست، پیش از آغاز مرحله بعد آن را اعمال کنم.
نویسنده «مردی با چوبهای زیر بغل» با تاکید بر اینکه این رمان برایش اهمیت زیادی دارد، بیان کرد: در حال حاضر نگارش اولیه رمان به پایان رسیده و 100 صفحه دستنویس شده که در بازنگری بر حجم آن افزوده هم خواهد شد و فکر میکنم در نهایت اثری 200 صفحهای بشود.
رمضانی افزود: این رمان به این دلیل به زبان ترکی نوشته میشود که اساس آن درباره اسطورهها و شخصیتهای اسطورهای است که در فرهنگ ترکی متولد و متبلور شدهاند و اگر قرار بود نامها و افسانههای آنها به فارسی ترجمه شود، بسیاری از واژگان بار معنایی خود را از دست میدادند.
وی با اشاره به اینکه محتوای داستان به گونهای است که ترجمه آن به فارسی محتوای آن را تحت تاثیر قرار میدهد، گفت: بسیاری از آثار به ویژه کتابهایی که اسطورهای هستند در ترجمه، معنای واقعی آنها منتقل نمیشود؛ به همین دلیل اصراری ندارم این کتاب به فارسی نوشته یا ترجمه شود.
این نویسنده از چاپ کتابش با نام «پدرم خنده را به خانه میآورد» خبر داد و گفت: این مجموعه داستان را انتشارات سروش برای گروه سنی نوجوان منتشر کرده است. این کتاب داستانهایی با مضمون فقر و کودکانی که در مقابل فقر میایستند و پیروز میشوند، دارد و کتاب را هم به کودکان اسیر در دست فقر تقدیم کردهام.
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