توانمندی اقتصاد تعاونی از بخش خصوصی و دولتی بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اقلامی افزود: اقتصاد تعاونی برای سودآوری و بهره‌وری بیشتر، نیازمند آموزش و تربیت اعضاست.

اقلامی اظهار داشت: تعاونی‌ها با طرح عمل خاص خود در توزیع سود به توزیع عادلانه درآمد کمک کرده و آن را فراگیر می سازند.

وی ادامه داد: این الگو تضمین کننده توسعه منابع انسانی و رشد اقتصاد دانش محور در جامعه است.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و نقش بالنده اقتصاد تعاونی در رفع تبعیض و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال و رونق سرمایه‌گذاری در برنامه پنجم توسعه کشور بخش تعاون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

اقلامی با اشاره به توسعه و ترویج فرهنگ کار تعاونی تاکید کرد: گام نخست برای توسعه فرهنگ کار تعاونی و سپردن مسئولیت‌ها به بخش تعاون ایجاد باور مشترک به قابلیت‌های این بخش در میان مسئولان و مردم است.

وی گفت: در سایه چنین نگرشی گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها در جامعه محقق و بر تاثیرگذاری این فرهنگ در تصمیم های اقتصادی و اجتماعی افزوده می شود.