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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۸

توانمندی اقتصاد تعاونی از بخش خصوصی و دولتی بیشتر است

توانمندی اقتصاد تعاونی از بخش خصوصی و دولتی بیشتر است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: اقتصاد تعاونی نسبت به بخش خصوصی و دولتی از توانمندی بیشتری برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اقلامی افزود: اقتصاد تعاونی برای سودآوری و بهره‌وری بیشتر، نیازمند آموزش و تربیت اعضاست.

اقلامی اظهار داشت: تعاونی‌ها با طرح عمل خاص خود در توزیع سود به توزیع عادلانه درآمد کمک کرده و آن را فراگیر می سازند.

وی ادامه داد: این الگو تضمین کننده توسعه منابع انسانی و رشد اقتصاد دانش محور در جامعه است.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و نقش بالنده اقتصاد تعاونی در رفع تبعیض و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال و رونق سرمایه‌گذاری در برنامه پنجم توسعه کشور بخش تعاون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

اقلامی با اشاره به توسعه و ترویج فرهنگ کار تعاونی تاکید کرد: گام نخست برای توسعه فرهنگ کار تعاونی و سپردن مسئولیت‌ها به بخش تعاون ایجاد باور مشترک به قابلیت‌های این بخش در میان مسئولان و مردم است.

وی گفت: در سایه چنین نگرشی گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها در جامعه محقق و بر تاثیرگذاری این فرهنگ در تصمیم های اقتصادی و اجتماعی افزوده می شود.

کد مطلب 1491351

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