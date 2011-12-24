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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۸

شیروانی گنبد علویان همدان تعویض می شود

شیروانی گنبد علویان همدان تعویض می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان از تعویض شیروانی گنبد علویان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات افزود: شیروانی گنبد علویان به منظور حفظ و حراست از این بنای تاریخی تعویض می‌شود.

بیات تاکید کرد: با توجه به اهمیت و قدمت تاریخی گنبد علویان همدان، هر ساله برنامه‌های بسیاری در راستای حفظ اصالت تاریخی این بنا از سوی اداره میراث ‌فرهنگی همدان صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: گنبد علویان در چهارباغ علویان نزدیکی میدان امامزاده عبدالله(ع) شهر همدان قرار دارد و از شاهکارهای معماری و گچ ‌بری بعد از اسلام در این شهر است.

بیات با بیان اینکه گنبدعلویان شهر همدان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌ است، گفت: بر اساس شناسنامه فنی بنا این گنبد از یادمان‌های متعلق به اواخر دوره سلجوقیان در قرن ششم هجری است که توسط خاندان علویان ابتدا به عنوان مسجد ساخته شده و در دوره‌های بعد با ایجاد سردابی در زیرزمین به مقبره آن خاندان تبدیل شده‌ است.

 

 

 

 

کد مطلب 1491352

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