شیروانی گنبد علویان همدان تعویض می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات افزود: شیروانی گنبد علویان به منظور حفظ و حراست از این بنای تاریخی تعویض می‌شود.

بیات تاکید کرد: با توجه به اهمیت و قدمت تاریخی گنبد علویان همدان، هر ساله برنامه‌های بسیاری در راستای حفظ اصالت تاریخی این بنا از سوی اداره میراث ‌فرهنگی همدان صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: گنبد علویان در چهارباغ علویان نزدیکی میدان امامزاده عبدالله(ع) شهر همدان قرار دارد و از شاهکارهای معماری و گچ ‌بری بعد از اسلام در این شهر است.

بیات با بیان اینکه گنبدعلویان شهر همدان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌ است، گفت: بر اساس شناسنامه فنی بنا این گنبد از یادمان‌های متعلق به اواخر دوره سلجوقیان در قرن ششم هجری است که توسط خاندان علویان ابتدا به عنوان مسجد ساخته شده و در دوره‌های بعد با ایجاد سردابی در زیرزمین به مقبره آن خاندان تبدیل شده‌ است.