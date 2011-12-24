راه اندازی منطقه ویژه علمی نفت و گاز در پارک فناوری فارس

دکتر احمد فاضل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توانمندیهای استان فارس افزود: با ایجاد پارک فناوری فارس 3 مرکز رشد تخصصی در حوزه های مختلف راه اندازی و اقدام به جذب 35 شرکت دانش بنیان شد.

رئیس پارک فناوری فارس تمرکز فعالیت های تحقیقاتی این پارک فناوری را نفت، گاز و پتروشیمی ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 30 درصد از گاز کشور از طریق استان فارس تامین می شود از این رو پروژه های تحقیقاتی بسیاری در این پارک فناوری اجرایی شد که از آن جمله می توان به اجرای پروژه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی اشاره کرد.



وی از ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در این استان خبر داد و یادآور شد: با توجه به موقعیت ویژه استان فارس در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین استقرار صنایع الکترونیک در شیراز، طراحی منطقه ویژه علم و فناوری فارس مبتنی بر این توانایی ‌ها صورت گرفت.



فاضل زاده در این باره توضیح داد: در دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهوری در سال 86 مصوبه راه اندازی مناطق ویژه دانشگاهی صادر شد و با توجه به جلساتی که از سوی استانداری فارس و با حضور نمایندگان مجلس، معاون پژوهشی وزارت علوم و مسئولان پارک فناوری فارس برگزار شد، مقرر شد در این مصوبه منطقه ویژه دانشگاهی به منطقه ویژه علم و فناوری استانی تغییر یافت.



وی با بیان اینکه آیین نامه ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در هیئت دولت به تصویب رسید، خاطر نشان کرد: در این راستا پس از اصفهان استان فارس به عنوان دومین استان، منطقه ویژه علم و فناوری در آن راه اندازی می شود.



رئیس پارک علم و فناوری با تاکید بر اینکه منطقه ویژه فناوری در پارک فناوری فارس مستقر خواهد شد، اضافه کرد: فعالیت های محوری این منطقه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است و شرکتها و واحدهای فعال در این حوزه در این پارک مستقر خواهند شد.