یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی چقدر است/ بررسی 6 سناریوی احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به همراه تیم اقتصادی‌اش قصد دارند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را نه در سال آینده بلکه همین امسال عملیاتی کنند.

احمدی نژاد گفته است: "دولت می‌خواهد در دو سه گام دیگر همه یارانه ها را در اختیار مردم قرار دهد و ان شاء الله همین امسال گام دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا می کنیم و حق مردم را به جیب آنها واریز خواهیم کرد."

درباره اینکه دولت هرطوری شده می‌خواهد فاز جدید هدفمندی را در سالجاری پیاده‌سازی کند، ابهاماتی وجود دارد و اهداف اصلی طرح که هدایت به سمت نظام جامع تامین اجتماعی است، در حال فراموشی است و به نظر می رسد تنها اهداف مقطعی هدفمندی مورد نظر است.

براساس گفته مسئولان واحدهای تولیدی، بخش تولید کشور برای فاز دو هدفمندی آمادگی ندارد، ضمن اینکه دولت هم هنوز به وعده خود به آنان برای پرداخت یارانه عمل نکرده است.

به هرحال، هر افزایشی در مبلغ یارانه نقدی قطعا در میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال، اگر مبلغ یارانه نقدی با 20 درصد افزایش از 45500 تومان به 55 هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برسد، و با توجه اینکه 74 میلیون ایرانی - براساس گفته رئیس مرکز آمار ایران، یارانه دریافت می‌کنند، ماهانه بیش از 4 هزار میلیارد تومان و سالیانه بیش از 48 هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه خواهد داشت.

برهمین اساس، هرچه مبلغ یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی بیشتر افزایش یابد، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز تندتر خواهد شد. اگر بخواهیم بار مالی وعده‌های دو و یا سه برابر شدن یارانه‌ای احمدی نژاد را برآورد کنیم، این طور خواهد شد که در صورت دو برابر شدن یارانه نقدی، ماهانه 6734 میلیارد تومان و سالیانه بیش از 80 هزار میلیارد تومان و در صورت سه برابر شدن یارانه نقدی، ماهانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان و سالیانه بیش از 121 هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه خواهد داشت.

سناریوهای مبلغ جدید یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی سناریوها مبلغ یارانه نقدی ماهانه میزان افزایش یارانه در فاز دوم اعتبار مورد نیاز یارانه در ماه اعتبار مورد نیاز یارانه در سال سناریوی اول 45500 تومان بدون تغییر 3367 میلیارد تومان 40 هزار میلیارد تومان سناریوی دوم 55 هزار تومان 20 درصد 4070 میلیارد تومان 48 هزار میلیارد تومان سناریوی سوم 60 هزار تومان 31 درصد 4440 میلیارد تومان 53 هزار میلیارد تومان سناریوی چهارم 75 هزار تومان 59 درصد 5587 میلیارد تومان 67 هزار میلیارد تومان سناریوی پنجم 91 هزار تومان 100 درصد 6734 میلیارد تومان 80 هزار میلیارد تومان سناریوی ششم 136 هزار و 500 تومان 200 درصد 10101 میلیارد تومان 121 هزار میلیارد تومان

البته دولت باید منابع هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه سالیانه کشور بگنجاند و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان، اقدام به هزینه کرد آن کند. برهمین اساس، هم اکنون همه نگاه‌ها به اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 91 کل کشور معطوف شده است.