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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۴۰

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"کهنه سوار" ساخت ادوات ورزش باستانی را معرفی می‌کند

"کهنه سوار" ساخت ادوات ورزش باستانی را معرفی می‌کند

مستند "کهنه‌سوار" که در هفت قسمت 20 دقیقه‌ای آماده پخش است به ساخت ادوات ورزش باستانی می پردازد.

محمد دستمالچیان، تهیه‌کننده و کارگردان مستند "کهنه سوار" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند، طرز ساخت ادوات ورزش باستانی به سبک قدیم از سوی ورشکاران باستانی و جایگاه و موضوعیت هر کدام از این وسایل را در ورزش باستانی مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

وی هدف از تهیه این مستند را معرفی و نحوه ساخت ادوات ورزشی عنوان کرد و بیان داشت: برخی از حرفه‌ها هستند که در گذر زمان درحال فراموشی‌ هستند و باید به شیوه نوینی این مشاغل را به مردم به خصوص جوانان معرفی کرد.

 

کارگردان مستند "کهنه سوار" ادامه داد: این کار با ویژگی‌های بومی و پژوهش‌های میدانی به صورت بازسازی محل کار این هنرمندان در مشهد و شهرستان‌های استان و نمایش ادوات ورزشی آنان  از جمله ساخت ضرب زورخانه، تخته شنا، سنگ، میل، کباده، تنکه (لباس) و زنگ  تولید شده است.

 

وی با بیان اینکه این مجموعه پنج ماه پیش تولید داشته است، ابراز داشت: تصویربرداری این مستند بیش از 8 ماه طول کشیده است.

یکی از آثار شاخص دستمالچیان تولید مستند دست‌ها و نقش‌هاست که در جشنواره‌های مختلف به مقام‌های برتر دست یافته است. صدابرداری و تصویربرداری این مستند را محمد خراسانی، تدوین  صادق دهقان و مشاور پروژه  را علی اکبر قاسمی بر عهده دارند.

کد مطلب 1491357

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