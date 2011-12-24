محمد دستمالچیان، تهیهکننده و کارگردان مستند "کهنه سوار" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند، طرز ساخت ادوات ورزش باستانی به سبک قدیم از سوی ورشکاران باستانی و جایگاه و موضوعیت هر کدام از این وسایل را در ورزش باستانی مورد بررسی قرار میدهد.
وی هدف از تهیه این مستند را معرفی و نحوه ساخت ادوات ورزشی عنوان کرد و بیان داشت: برخی از حرفهها هستند که در گذر زمان درحال فراموشی هستند و باید به شیوه نوینی این مشاغل را به مردم به خصوص جوانان معرفی کرد.
کارگردان مستند "کهنه سوار" ادامه داد: این کار با ویژگیهای بومی و پژوهشهای میدانی به صورت بازسازی محل کار این هنرمندان در مشهد و شهرستانهای استان و نمایش ادوات ورزشی آنان از جمله ساخت ضرب زورخانه، تخته شنا، سنگ، میل، کباده، تنکه (لباس) و زنگ تولید شده است.
وی با بیان اینکه این مجموعه پنج ماه پیش تولید داشته است، ابراز داشت: تصویربرداری این مستند بیش از 8 ماه طول کشیده است.
یکی از آثار شاخص دستمالچیان تولید مستند دستها و نقشهاست که در جشنوارههای مختلف به مقامهای برتر دست یافته است. صدابرداری و تصویربرداری این مستند را محمد خراسانی، تدوین صادق دهقان و مشاور پروژه را علی اکبر قاسمی بر عهده دارند.
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