انتخابات دوره نهم مجلس بهتر از انتخابات گذشته برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی محمد نجار وزیر کشور صبح امروز شنبه در نشست خبری در ستاد انتخابات کشور در بیان مقایسه این انتخابات با انتخابات گذشته گفت: بحمدالله تاکنون 29 انتخابات را در جمهوری اسلامی ایران برگزار کرده ایم و قطعا با این تجربه گرانقدری که داریم وارد عرصه می شویم تا هم مردم و هم مجریان از آن بهره برداری کنند.

وی تصریح کرد: قطعا انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از انتخابات گذشته بهتر برگزار خواهد شد.

محمد نجار یادآور شد: البته 4 انتخابات را در دولت نهم برگزار کرده ایم که در هرکدام شاهد افزایش مشارکت مردم بودیم به طوری که در آخرین انتخابات که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود افزایش 23.5 درصدی مشارکت مردم را داشتیم.

وزیر کشور در ادامه در خصوص اینکه اگر لایحه افزایش تعداد نماینده ها در مجلس به تصویب برسد در این دوره از انتخابات این قانون اجرایی خواهد شد، گفت: در صورتی که نمایندگان مجلس در مهلت قانونی این لایحه را تصویب کنند ما هم موظف به انجام آن هستیم.

وی همچنین در خصوص اقدامات نظارتی وزارت کشور در دوران ثبت نام از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: در تمام مراحل انتخابات نظارت بر عهده شورای نگهبان و کمیته های نظارتی یا همان مجریان ما در 207 حوزه انتخابیه اصلی است تا اگر چنانچه تخلفی صورت گرفت برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.

محمد نجار در خصوص اقدامات وزارت کشور در جهت سالم برگزار شدن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: شعار راهبردی ما برگزاری انتخابات اجرای قانون ، امانتداری و عدالت محوری است که آن را پیش می بریم و نظارت بر اجرای صحیح آن داریم.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما در برگزاری انتخابات اجرای دقیق مر قانون است ، گفت: اگر تخلفی در مراحل مختلف انتخابات از جمله ثبت نام از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انجام شود کمیته های بازرسی ما با آن برخورد می کنند.