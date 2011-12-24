به گزارش خبرنگار مهر، دلار در روزهای اخیر با موجی جدید از افزایش قیمت مواجه شده است. تعیین نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا در بازار و تعیین آن به صورت شناور مدیریت شده طی سالهای اخیر همواره از سوی مسئولان بانک مرکزی و اقتصادی کشور در پاسخ به منتقدان و تجار نسبت به پائین بودن نرخ دلار مطرح شده است.

این در حالی است مسئولان بانک مرکزی به افزایش نرخ دلار که به صورت ناخواسته افزایش یافته است، پاسخهای جالبی را مطرح می کنند، مسئولان اقتصادی کشور رشد نرخ دلار بیش از ارقامی که در قانون در طول یکسال برای آن پیش بینی شده است را پاسخی به این انتقادات اعلام می کنند.

رشد 25 درصدی دلار در بازار آزاد

نرخ دلار آزاد که در ابتدای سالجاری در بازار آزاد حدود 1115 دلار معامله می شد، در حال حاضر با رشد حدود 25 درصدی به حدود 1400 تومان رسیده است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی از منتقدان نرخ دلار که پائین بودن آن را خلاف قوانین عنوان می کنند، مطرح کرد: میانگین مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی، میزان رشد نرخ ارز را تعیین می کند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم در ابتدای سال جاری معادل 12.4 درصد بوده است و بر اساس قوانین باید میزان رشد نرخ دلار حدود 8 درصد باشد، افزود: این در حالی است که نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون بیش از این رقم افزایش یافته است.

براین اساس نرخ دلار رسمی که در ابتدای سال جاری حدود 1050 تومان بود، در حال حاضر به 1105 تومان افزایش یافته است که رشد حدود 5 درصد را نشان می دهد.

ورود 24 میلیارد دلار ارز به بازار

به هر حال عوامل متعددی در افزایش نرخ دلار از مسائل سیاسی تا قاچاق کالا، ورود کالاهای لوکس، تقاضای بیش از حد در بازار و غیره را در بر می گیرد.

بانک مرکزی سال گذشته حدود 20 تا 24 میلیارد دلار ارز وارد بازار کرد، یعنی بیش از نیاز ارز وارد بازار شده است. بهمنی در این زمینه معتقد است که این رقم با توجه به اینکه بیش از نیاز بوده است، بخشی از آن باید صرف تامین مالی قاچاق کالا شده باشد، آیا بانک مرکزی مسئول تامین ارز قاچاق است؟

تصمیمات جدید با بازگشت معاون ارزی

براین اساس است که بانک مرکزی قصد دارد، مجموعه تصمیمات جدید را برای بخش ارزی کشور به ویژه با توجه به تحولات اخیر بگیرد. به نظر می رسد که بانک مرکزی با بازگشت معاون ارزی خود از سفر کاری، سیاست‌های جدیدی را در بازار ارز اتخاذ کند.

کنترل کالاهای قاچاق، کاهش میزان ارز تقاضا شده به همان نسبت، محدود کردن ورود کالاهای لوکس و تجملی به ویژه در شرایط تحریم، کنترل تقاضا و غیره از جمله راهکارهای تنظیم بازار ارز است.

بهمنی: حاضریم به دیوان عدالت پاسخ دهیم!

بهمنی اخیرا در یک محفل خصوصی در مورد تقاضای غیر ضروری ارز در بازار به تشکیل صف‌های خرید اشاره می کند و با بیان اینکه در این صف‌ها حتی خانم‌های خانه دار می ایستند، عنوان می کند که آیا این انتظار خرید ارز واقعی است؟ ما حتی حاضریم که در دیوان عدالت اداری به عدم فروش ارز به این افراد پاسخ دهیم!

به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام بازار ارز چه سرانجام خواهد داشت. آیا قیمتها به حالت اولیه برمی‌گردد و یا اینکه دلار در نرخ 1400 تا 1500 تومان در بازار تثبیت می‌شود. سناریوی آخر اینکه باید منتظر دلار 2 هزار تومانی در سال آینده در بازار باشیم.