  1. استانها
  2. گلستان
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

مقدم:

دانشگاه آزاد علی آباد شرایط بین المللی شدن را دارد

دانشگاه آزاد علی آباد شرایط بین المللی شدن را دارد

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: رئیس منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول با حرکت شتابان خود در مسیر توسعه شرایط بین المللی شدن را پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مقدم در بازدید از این واحد دانشگاهی افزود: می توان از واحد علی آباد کتول به عنوان نمادی از رشد و توسعه آموزش عالی در اقصی نقاط ایران نام برد.

وی اظهار داشت: تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در علی آباد کتول علاوه بر فراهم کردن زمینه تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه ،عامل موثری در شناساندن شهرستان علی آباد کتول در کشور بوده است.

وی  از بخشهای مختلف این واحد دانشگاهی همچون مجتمع فرهنگی و مسجد الزهرا (س)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشکده فنی و مهندسی بازدید کرد و در جریان روند فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در این واحد دانشگاهی قرار گرفت.

 
کد مطلب 1491362

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها