دانشگاه آزاد علی آباد شرایط بین المللی شدن را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مقدم در بازدید از این واحد دانشگاهی افزود: می توان از واحد علی آباد کتول به عنوان نمادی از رشد و توسعه آموزش عالی در اقصی نقاط ایران نام برد.

وی اظهار داشت: تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در علی آباد کتول علاوه بر فراهم کردن زمینه تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه ،عامل موثری در شناساندن شهرستان علی آباد کتول در کشور بوده است.



وی از بخشهای مختلف این واحد دانشگاهی همچون مجتمع فرهنگی و مسجد الزهرا (س)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشکده فنی و مهندسی بازدید کرد و در جریان روند فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در این واحد دانشگاهی قرار گرفت.



