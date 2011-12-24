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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۸

«کیتی کارو» داستان‌هایش را به ایران آورد

«کیتی کارو» داستان‌هایش را به ایران آورد

مجموعه شش جلدی داستان‌های «کیتی کارو» نوشته‌ کرولیک نانسی با ترجمه علی خاکبازان در ایران منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتاب شش جلدی «کیتی کارو» با محوریت شخصیتی به نام کیتی نوشته شده که در هر کتاب با توجه به مشکلاتی که برایش به وجود می‌آید، جای فرد دیگری قرار می‌گیرد و به حل آن مشکل می‌پردازد و این ماجرا داستان‌های این مجموعه را رقم می زند.

این مجموعه فانتزی نوشته‌ «کرولیک نانسی» است که علی خاکبازان آن‌ها را ترجمه کرده است و به زودی از سوی نشر چکه و شهر قلم منتشر می‌شود.

داستان‌های این مجموعه ضمن شیرینی و جذابیت در روایت، دارای نکات آموزشی ویژه‌ای در باره هر شخصیتی که کیتی جای آن قرار می‌گیرد، نیز هست. در هر کتاب، کیتی به عنوان شخصیت اصلی داستان با قرار دادن خود به جای آن شخصیت، مخاطبان را با آنها و موقعیتشان آشنا می‌کند و به این ترتیب نویسنده بدون شعار و آموزش مستقیم قرار گرفتن در شرایط مختلف را به بچه‌ها یاد می‌دهد.

همچنین در ترجمه این اثر تلاش شده است تا متن داستان‌ها در مواردی که برای مخاطب ایرانی نامانوس به شمار می‌رود با تغییر عناوین به نوعی بازسازی شود.

کد مطلب 1491364

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