وقایع دمشق بیانگر توطئه خارجی است/گسیل نیروهای القاعده به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "عماد رحمه" از کارشناسان سیاسی و خبره در امور گروهکهای مسلح تاکید کرد: آنچه در سوریه می گذرد بیانگر وجود یک توطئه خارجی است.

وی تاکید کرد: عملیات قتل و کشتار جنایتکارانه ای که علیه ملت سوریه دنبال می شود در راستای اجرای توطئه غربیها صورت می گیرد و هم اکنون عملیات گسیل تعداد زیادی از نیروهای القاعده به سوریه در جریان است.

رحمه افزود: برخی جریانهای بین المللی در عملیات مسلحانه علیه دستگاه امنیتی و ملت سوریه فعال هستند و در اینجا طرحهای بسیار خطرناکی دنبال می شود که یکی از نمونه های آن انفجارهای اخیر دمشق بود.

وی تاکید کرد: پیش بینی می شود در روزهای آتی تحولات خطرناکی در سوریه رخ دهد و کسی هم نمی تواند نتایج آن را پیش بینی کند.

این کارشناس سیاسی با اشاره به نقش داشتن کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی در وقایع سوریه افزود: انفجارهای تروریستی اخیر در سوریه مردم را هدف گرفته است.