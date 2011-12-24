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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۹

کارشناس سیاسی مطرح کرد:

وقایع دمشق بیانگر توطئه خارجی است/گسیل نیروهای القاعده به سوریه

وقایع دمشق بیانگر توطئه خارجی است/گسیل نیروهای القاعده به سوریه

یک تحلیلگر سیاسی با اشاره به گسیل نیروهای القاعده به سوریه درباره انفجارهای اخیر دمشق، حوادث کنونی این کشور را بیانگر وجود توطئه خارجی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "عماد رحمه" از کارشناسان سیاسی و خبره در امور گروهکهای مسلح تاکید کرد: آنچه در سوریه می گذرد بیانگر وجود یک توطئه خارجی است.

وی تاکید کرد: عملیات قتل و کشتار جنایتکارانه ای که علیه ملت سوریه دنبال می شود در راستای اجرای توطئه غربیها صورت می گیرد و هم اکنون عملیات گسیل تعداد زیادی از نیروهای القاعده به سوریه در جریان است.

 

رحمه افزود: برخی جریانهای بین المللی در عملیات مسلحانه علیه دستگاه امنیتی و ملت سوریه فعال هستند و در اینجا طرحهای بسیار خطرناکی دنبال می شود که یکی از نمونه های آن انفجارهای اخیر دمشق بود.

وی تاکید کرد: پیش بینی می شود در روزهای آتی تحولات خطرناکی در سوریه رخ دهد و کسی هم نمی تواند نتایج آن را پیش بینی کند.

این کارشناس سیاسی با اشاره به نقش داشتن کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی در وقایع سوریه افزود: انفجارهای تروریستی اخیر در سوریه مردم را هدف گرفته است.

کد مطلب 1491366

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