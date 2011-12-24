سیدعبدالمجید رکنی، تهیهکننده برنامه "سمت خدا" درباره روند تولید برنامههای مذهبی و پیامهای دینی به خبرنگار مهر گفت: اگر پیامهای دینی هوشمندانه و با دقت و وسواس انتخاب و بیان شوند، مخاطبان خسته نمیشوند. نکته دیگر این است که ما همین الان مگر چقدر برنامه مذهبی بر روی آنتن شبکههایمان داریم که مستقیماً به دین بپردازند؟ تعداد برنامههای مذهبی زیاد نیست تا مخاطب دلزده شود و از سوی دیگر برنامههای مذهبی نامنظم پخش میشود.
وی در ادامه افزود: البته بعضی شبکهها زمان بیشتری به برنامههای مذهبی مشخص اختصاص دادند و برخی شبکهها کمتر. دین و برنامههای دینی در تلویزیون باید در زندگی روزمره مردم جاری باشد. یقین بدانیم که آن اندازه که خود ما به دین و پیامهای دینی در حیطه تولید و پخش رسانه اهمیت بدهیم به همان اندازه هم میتوانیم انتظار داشته باشیم که جامعه و مردم نیز از پیامها تاثیر بپذیرند.
این تهیهکننده بیان کرد: در روانشناسی جملهای است که میگویند کودکان ما آن گونه میشوند که ما هستیم و نه آن گونه که ما میخواهیم بشوند. برای ساختن یک جامعه دینی و ارسال و دریافت صحیح پیامهای دینی خود ما در حوزه رسانه باید دین در سر لوحه کارهایمان باشد و توجه جدی داشته باشیم که تنها کالای رسانهای که امروز ما تولید کننده منحصر به فرد آن میتوانیم باشیم و مشابه آن را بقیه رقبای رسانهای ما ندارند.
رکنی در پایان افزود: مضامین عالی دینی بر پایه مکتب اهل بیت است و در این دنیای وانفسا این میتواند برگ برنده رسانه ما باشد و اگر این گونه عمل کنیم رسانه ما به تعبیر امام (ره) دانشگاه خواهد شد و گرنه ممکن است رفتن در مسیرهای دیگر ما را به هویت دیگری سوق دهد که قطعاً مطلوب آرمانهای انقلاب نیست.
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