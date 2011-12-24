اظهارات ضد ایرانی رامنی/ در توهم براندازی نظام جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، "میت رامنی" روز گذشته در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال در اظهاراتی خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد: در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران می اندیشم.

فرماندار سابق ایالت ماساچوست گفت : مخالف اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هستم که گفته ایالات متحده منافع مشترکی را با تمام مردم سراسر دنیا دارد.

وی اذعان کرد: هیچ اطلاعات سری را درباره برنامه هسته ای ایران ندارم بنابراین نمی توانیم هم اکنون از تصمیم خود برای توقف برنامه هسته ای این کشور سخن بگوییم.

این اظهارات در حالی است که میت رامنی اخیرا در یک مناظره تلویزیونی تنها چند روز پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه این کشور گفت : در صورت پیروزی درانتخابات برای توقف برنامه هسته ای ایران هر اقدامی را حتی حمله نظامی انتخاب می کنم.