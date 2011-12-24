تشکیل بنیاد پیشگیری و توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی

جامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم نباید در جرم متوقف شد گفت: در این موضوع باید از جرم گذشت و به سمت علل و عوامل وقوع جرم رفت. به عنوان مثال برای پیشگیری از سیل در زمان هوای آفتابی سدسازی می کنیم و جنگلها و مراتع و زمینهای کشاورزی را در مقابله با سیل آماده می کنیم و هنگام وقوع حادثه تنها کارهای امدادی انجام می شود.

حوزه، کلاس دانشگاه و میدان ورزشی مهمترین ارکان پیشگیری فرهنگی از وقوع جرم هستند

وی افزود: در مورد جرم هم باید به دو منظر به آن نگاه شود. نخست مقابله با جرم که کاری انتظامی و قضائی است و دوم پیشگیری از جرم که کاری فرهنگی و اجتماعی است که تمامی دستگاههایی که به نوعی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی موثر هستند جزوی از مجموعه بزرگ نهاد پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شوند. به عنوان مثال حتی یک شخصیت و چهره بزرگ ورزشی هنگام مسابقه وقتی با نوای یا ابوالفضل العباس مسابقه را آغاز می کند یک موج فرهنگی قوی در سطح جامعه ایجاد می کند که جامعه و جوان را به اعتقادات و مذهب گره می زند و همین موج می تواند در برابر آسیبها جوانان را ایمن کند برای همین می توانیم بگوئیم که این چهره ورزشی در حوزه همکاران پیشگیری از وقوع جرم تعریف می شود.

جامی افزود: محراب حوزه، کلاس دانشگاه و میدان ورزشی از مهمترین ارکان پیشگیری فرهنگی از وقوع جرم هستند.

روحانیون سپهسالاران پیشگیری از وقوع جرم هستند

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به یکی از سخنرانیهای حضرت امام(ره) گفت: ایشان فرمودند اگر در جامعه ای که شهروندانش بر پایه اعتقادات و مذهب به خودباوری و تعالی سوق پیدا کرده اند جستجو کنید به روحانی خودساخته و پرکار می رسید و اگر هم شاهد کجی ها بودید به روحانی کم کار می رسید. می توان اینگونه عنوان کرد که روحانیون سپهسالاران پیشگیری از وقوع جرم هستند.

ادبیات سیاسیون می تواند موجب بروز جرم یا آرامش در جامعه شود

جامی تصریح کرد: حتی بسیاری از رفتارهای سیاسیون می تواند التهاب در جامعه ایجاد کرده و زمینه ساز جرائم اقتصادی و اجتماعی شود البته بالعکس هم هست یعنی رفتارهای درست سیاسیون می تواند آرامش را در جامعه ایجاد کند. به عنوان مثال لبخند و عشوه و ادبیات یک سیاستمدار در هنگام مصاحبه یا در عکس می تواند یک جریان سازی اجتماعی ایجاد کند.

این مقام مسئول در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: با این مقدمه می خواستم بگویم که قوه قضائیه هم به این رسیده است که پیشگیری از وقوع جرم تنها در حوزه قضائیه خلاصه نمی شود و تمام سازمانها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در این مقوله دخیل هستند.

وی گفت: مگر می توان سهم نهاد آموزش و پرورش را در شکل گیری شخصیت افراد جامعه نادیده بگیریم. یا مثلا نقش مسجد و سهم سینما و تلویزیون و حتی اثر یک کتاب و سرمقاله در بحث وقوع جرم تاثیر گذار است.

تشکیل بنیاد پیشگیری و توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طلاق، ضرب و جرح غیرعمدی و اعتیاد را مهمترین آسیبهای اجتماعی کنونی کشور عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال در حوزه اعتیاد این اداره کل موضوع اعتیاد را مورد واکاوی قرار داد و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه پشت اعتیاد ناتوی فرهنگی نهفته است به آن رسیدیم که اعتیاد حاشیه امن ندارد و هر فرد حقیقی و حقوقی اعم از وزیر و وکیل و جوان و پیر و... را در بر می گیرد برای همین نخستین اولیت این است که باید عناصر نامدار و شناخته شده حوزه اعتیاد را به عنوان سرمایه های ملی شناسایی کرده و نهادی خود جوش و مردمی تشکیل دهیم.

وی افزود: تشکیل بنیاد پیشگیری و توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی در حوزه اعتیاد یکی از راههایی بود که در موضوع پیگیری از وقوع جرم به آن دست یافتیم که سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و قوه قضائیه وارد این اتاق فکر شده تا دلایل و معلول را از بین ببریم. هدف اصلی این بنیاد تجمیع نهادهای دولتی و غیردولتی که به صورت جزیره ای بحث اعتیاد فعالیت دارند است.

جامی گفت: این بنیاد از مرحله تعریف شدگی و شکل گیری گذشته و در مرحله عملیاتی و آزمایشی قرار دارد. به زودی این بنیاد کار خود را با قوت آغاز خواهد کرد. البته این بنیاد کاملا غیردولتی است و مربوط به قوه قضائیه نمی شود. همچنین تمام اخیار و نخبگان در این بنیاد درو هم جمع شده اند و هیچگاه نباید انگ دولتی بودن به آن زد. مطمئن باشید مطالعه در مورد ایجاد این بنیاد و نوع فعالیتش به درستی و علمی انجام شده است.

تشکیل مجمع نخبگان و مجمع خیرین در حوزه پیشگیری از اعتیاد

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: این بنیاد به این نتیجه رسیده است که مجمعی با عنوان مجلس یا مجمع نخبگان حوزه اعتیاد ایجاد کند که هر شخص حقیقی و حقوقی که در این حوزه حرفی برای گفتن داشت بتواند وارد شود.

همچنین ایجاد و تشکیل مجمع خیرین و حامیان پیشگیری از توانمند سازی آسیب دیدگان اعتیاد هم در دستور کار بنیاد قرار گرفته که باید سخنگوی بنیاد این اخبار و جزئیات طرحها را پس از نهایی شدن اعلام کند. بنده تنها مختصری از فعالیتها را بدون اجازه بیان کردم.

وی گفت: مجموعه این بنیاد یک مجموعه معرفتی است که فارغ از دغدغه های مدیریتی و سازمانی وارد این حوزه شده اند. امیدواریم به زودی شاهد تدوین پروتکل اسلامی ایرانی در این عرصه باشیم.

--------------------

گفتگو از سید هادی کسایی زاده