اقتصاد سلامت کشور از دیدگاه اکثریت جامعه پزشکی ناکارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدیدترین نظرسنجی انجام شده توسط مرکز افکارسنجی سلامت ایران (IHPC) که زیر نظر دکتر سیدشهابالدین صدر، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس این مرکز انجام شده، نظرات نزدیک به 250 نفر از اعضای جامعه پزشکی در خصوص وضعیت اقتصاد سلامت و مؤلفههای مربوط به آن مورد بررسی و سؤال قرار گرفته است.
براساس نتایج این نظرسنجی، بیش از 86 درصد از پاسخدهندگان میزان اعتبارات حوزه سلامت را خیلی کم و کم ارزیابی کردهاند. همچنین همین مقدار از اعضای جامعه پزشکی میزان سرانه سلامت فعلی را بسیار کم و یا کم اعلام کردهاند.
بیش از 65 درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی، عادلانه بودن میزان دسترسی مردم به خدمات حوزه سلامت را خیلی کم و کم دانستهاند و در مقابل 29 درصد از آنان، دسترسی را تا حدودی مناسب عنوان کردهاند. بر اساس نتایج این نظر سنجی اکثریت اعضای جامعه پزشکی کشور، اعتبارات و سرانه حوزه سلامت را ناکافی دانستهاند و اعلام کردهاند که نظام فعلی سلامت با معیارهای یک نظام سلامت عادلانه فاصله بسیاری دارد.
آمارهای دیگر این نظر سنجی نشان میدهد که بیش از نیمی از پاسخدهندگان میزان رضایتبخش بودن آنچه در حوزه سلامت به دست آمده را در مقابل مقدار منابع مصرف شده، خیلی کم و کم اعلام کردهاند و 67 درصد از آنان منابع صرف شده در حوزه سلامت توسط دولت را مطابق با نیازهای مردم نمیدانند.
از سوی دیگر، بر اساس نتایج این نظر سنجی، بیش از 60 درصد از جامعه پزشکی گردش اقتصادی حوزه سلامت را کارآمد و بهینه ندانسته و در پاسخ به این سؤال، گزینههای خیلی کم و کم را انتخاب کردهاند.
این نظر سنجی مهرماه 1390 به سفارش سازمان نظام پزشکی و توسط مرکز افکار سنجی سلامت ایران انجام شده است.
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