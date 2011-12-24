حمل و نقل جاده ای در هدفمندی یارانه ها همسو بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی صبح شنبه در همایش حمل و نقل آق قلا، وضعیت حمل ونقل استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: یقینا این پیشرفت ها حاصل تلاش همه عزیزانی است که در این عرصه زحمات فراوانی را متحمل می شوند.

فرماندار شهرستان آق قلا با اشاره به هجمه اطلاعاتی دشمن علیه مردم ایران افزود: رانندگان ترانزیتی که به خارج از کشور تردد دارند باید بیش از بقیه مراقب تخلیه اطلاعاتی دشمن باشند تا در دام جاسوسان کشورهای غربی گرفتار نشوند.



حاجی گلدی کر به حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: مردم در انتخابات باید آگاهانه حضور یابند و انتخاب مناسب داشته باشند.

وی برگزاری انتخابات سالم را به عنوان مهم ترین وظیفه مسئولان و همه قشرها عنوان کرد و افزود: برای برگزاری انتخابات باشکوه در شهرستان از تمامی دیدگاههای سالم و کارآمد همه قشرها به خصوص صاحب نظران دلسوز بهره لازم را خواهیم برد.

کر اضافه کرد: تمام تلاش مان این است که انتخاباتی برگزار کنیم که در شأن نظام و مردم ولایت مدار شهرستان باشد که این امر نیازمند مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه جلسه با بیان این مطلب که حمل و نقل در توسعه کشور نقش مهم و تعیین کننده دارد، افزود: بخش حمل و نقل از اجزای مهم زیر بنای اقتصادی کشور است و نقش مهمی بر توسعه پایدار کشور دارد و می تواند اقتصاد کشور را متحول کند.

کر اضافه کرد: برای رسیدن به شاخص های توسعه و رسیدن به افق بیست ساله کشور ، رانندگان در خدمات رسانی به مردم و کاهش تصادفات نقش پررنگی دارند.



وی با بیان اینکه فعالان حمل و نقل نقش خود را در دوران دفاع مقدس به خوبی ایفا کردند اظهار داشت: رانندگان هم در دوران انقلاب و هم در دوران 8 سال جنگ تحمیلی و در اجرای هدفمند کردن یارانه ها ولایت پذیری را نشان دادند.