فراز و نشیب های انتخابات مجلس در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح شنبه عملا کار ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه آغاز شد.

البته انتخابات در استان کرمانشاه دارای ویژگی های خاصی است که تفاوتهای بسیاری با دیگر استانها دارد.

اولین ویژگی انتخابات در این خطه، مشارکت حداکثری مردم در روز رای گیری است که این خود معلول برخی از علل است.

بافت عشیره ای و قبیله ای استان کرمانشاه

جمعیت استان کرمانشاه متشکل از ایلات و قبایل مختلفی است که هر یک از این ایل ها، جمعیت کثیری در زیرمجموعه خود دارند.

طبیعتا نامزدهای مجلس نیز از بین همین ایلات، در انتخابات شرکت می کنند که این ایلاتی بودن نامزدها خود، باعث تشویق برای حضور و به نوعی رقابت در روز رای گیری بین هواداران کاندیداها می شود.

معمولا نامزدی در انتخابات مجلس یا شورا در کرمانشاه انتخاب می شود که دارای عشیره و قبیله گسترده ای باشد و به نوعی رابطه خونی گسترده تری داشته باشد.

مشارکت حداکثری در حاشیه شهر

تراکم جمعیت در شهرک های حاشیه نشین کرمانشاه نسبت به محلات مرکزی شهری بسیار بالاتر است و موازی با این تراکم، ایلات و عشایر استان در همین حاشیه شهرها ساکن هستند.

شهرک دولت آباد، جعفرآباد، آناهیتا، باغ ابریشم، کیهانشهر و چند شهرک حاشیه ای دیگر کرمانشاه در هر انتخاباتی که در جمهوری اسلامی انجام داده است، مشارکتی حداکثری و مثال زدنی داشته و دارند.

تبلیغات و یاری گیری محفلی

بر خلاف دیگر استانهای مرکزی، معمولا نامزدهای انتخابات مجلس، با پرپایی محفل های دوستانه و غیررسمی عملا شروع به یارگیری می کنند و ماهها قبل از آغاز رسمی تبلیغات از دوستان و اقوام خود به نوعی بیعت می گیرند.

استفاده از بزرگان و ریش سفیدان در یارگیری، توسط نامزدهای انتخابات در این مرحله بسیار مهم و تاثیرگذار است.

شرکت فعال در مجالس عمومی

چند دوره ای است که نامزدهای انتخاباتی در کرمانشاه و دیگر استانهای غربی، با حضور و شرکت در مراسم ترحیم و عروسی، به صورت غیر رسمی خود را به مردم و جامعه پیرامون معرفی می کنند.

چاپ اعلامیه و پلاکاردهای ترحیم، یکی از ترفندهای کاندیدای انتخاباتی در کرمانشاه است که متاسفانه هر دوره نسبت به دوره های پیشین، این امر نمود بیشتری پیدا می کند.

این در حالی است که ظرف چند هفته گذشته تاکنون، "هومان بهرامی"، مدیر کل سیاسی و انتخابات استان کرمانشاه تلویحا نامزدهای مجلس را از چنین ترفندهایی بر حذر داشته است.

برای اثبات این مقاله، با نگاهی کوتاه به منتخبان مجلس در کرمانشاه در ادوار گذشته به این یقین می رسیم که متاسفانه ایل و تبار، بسیار مهمتر و تاثیرگذارتر از سابقه علمی و مدیریتی برای نامزدها است.

بر اساس این گزارش برخی از سایتها و وبلاگهای استان کرمانشاه، از چند ماه پیش نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را معرفی کرده اند و از سوی دیگر شاهدیم که برخی از نامزدها و طرفداران ایشان، از هم اکنون عملا دست به تخریب رقبای خود می زنند.

استان کرمانشاه در انتخابات امسال مجلس دارای 9 حوزه انتخابیه است و 533 حوزه رای گیری نیز در سطح شهرستان کرمانشاه آماده اخذ آرای مردم این شهرستان هستند.

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گزارش: مهدی زارعی