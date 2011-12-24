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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

رشیدی پور:

821 طرح برای دریافت تسهیلات به بانک های مریوان معرفی شدند

821 طرح برای دریافت تسهیلات به بانک های مریوان معرفی شدند

مریوان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مریوان از معرفی 821 طرح تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله رشیدی پور در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان مریوان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 821 طرح با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال در کارگروه اشتغال شهرستان مریوان تصویب شدند و برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی با اشاره به لزوم همکاری بانک های عامل در راستای حل معضل بیکاری در سطح شهرستان یادآور شد: متاسفانه برخی از بانک ها به مصوبات کارگروه اشتغال توجه چندانی ندارند و همکاری با دستگاه های اجرایی را منوط به صدور مجوز از سوی سرپرستی بانک های استان می دانند که این روند بر خلاق قانون است و انتظار می رود که بانک های شهرستان با دقت بیشتری این مسائل را دنبال و پیگیری کنند.

فرماندار شهرستان مریوان در ادامه با گلایه از اتخاذ رویه مذکور در این شهرستان بیان کرد: این تصمیم با سیاست روان سازی دولت و تسریع در تقویت زیرساخت های توسعه از جمله ایجاد شغل و به خصوص اشتغال خانگی همخوانی ندارد و بانک ها باید در این بخش تغییر رویه دهند.

وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از بزه کاری ها و ناهنجاری های موجود در جامعه بیکاری است، عنوان کرد: یکی از دغدغه های اصلی دولت اشتغالزایی برای جوانان است و به همین دلیل طی سال گذشته و امسال اقدامات خوبی برای ایجاد فرصت های جدید شغلی صورت گرفته است.

فرماندار شهرستان مریوان در پایان افزود: مسئولان و مدیران اجرایی کشور و استان برای ریشه کنی معضل بیکاری از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند و باید تمام مسئولان در شهرستان مریوان نیز در راستای عملی کردن اشتغال تعهد شده در این بخش تلاش کنند.

کد مطلب 1491388

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