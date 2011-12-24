افراد واجد صلاحیت بیایند/ جاسوس امریکایی طعمه بسیار خوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران ضمن تسلیت شهادت امام زین العابدین به نمازگزاران توصیه کرد تا می توانید از صحیفه سجادیه که بهترین یادگاری از ائمه معصومین (ع) است استفاده کنید و به ویژه دعای چهل و هشتم آن را بخوانید.

وی همچنین میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت و افزود: حضرت مسیح (ع) یک پیغمبر مظلوم بود که سرتاپا پاکی، هدایت، صفا، خداپرستی بود. اما متاسفانه این پیامبر عظیم الشان الهی گرفتار افرادی شده است که خود را مدعی پیروی از او می کنند ولی بدترین جنایات را در عالم مرتکب می شوند.

جنتی افزود: از خدا می خواهیم کسانی که ادعای پیروی از او را دارند خدا هدایت کند تا به اسلام گرایش پیدا کند.

وی در ادامه به دستگیری جاسوس سازمان سیا توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) اشاره کرد و افزود: به وزارت اطلاعات و افرادی که در دستگیر کردن این جاسوس آمریکا نقش داشتند تبریک می گویم چون طعمه بسیار خوبی است که به دست شما افتاده است و رذالت هایی کرده و در بازجویی ها باید اطلاعات خود را بدهد و این خیلی به نفع ماست ضمن اینکه آمریکاییها هم خیلی از این موضوع دردشان آمده که حقشان است.

خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود سالگرد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: هم اکنون یکسال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می گذرد و دولت موفقیت های خوبی در این زمینه داشته است البته ممکن است ضعف هایی هم در کار وجود داشته باشد که ان شاء الله به تدریج این اشکالات هم برطرف می شود.

جنتی در ادامه با اشاره به سالگرد بیداری اسلامی گفت: یک سال از بیداری اسلامی در دنیا می گذرد که برکات بسیار خوبی داشت در این مدت کوتاه چند دیکتاتور خبیث در تونس، مصر و لیبی شرشان را از سر ملت کوتاه کردند و دیکتاتورهای دیگر هم در نوبتند و ان شاء الله مردم بتوانند در یمن و بحرین دیکتاتورهای خود را سرنگون کنند و قدرت مردمی سر کار بیاورند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به خروج نیروهای آمریکایی از عراق اشاره کرد و افزود: آمریکاییها بعد از 9-8 سال جنایت، تخریب و به جای گذاشتن هزارها کشته و دهها هزار مجروح از عراق خارج شدند و جز رسوایی و محکومیت برایشان چیزی نمانده است و با خفت و خواری از عراق بیرون رفتند و خدا ان شاء الله مردم عراق از وضع فلاکت باری که دارند نجات دهد.

خطیب نمازجمعه این هفته تهران در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت دکتر مفتح و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه ابراز امیدواری کرد که وحدت بین حوزه و دانشگاه تقویت شود چون تحول در علوم انسانی از طریق وحدت حوزه و دانشگاه به وجود خواهد آمد.

جنتی در بخش دیگری از سخنانش به حماسه 9 دی اشاره کرد و افزود: حماسه 9 دی روزی تاریخی و ماندنی در تاریخ ماست و از ایام الله به حساب می آید زیرا دشمنان انقلاب اسلامی ظرف 10 سال برای چنین روزی نقشه کشیدند تا بتوانند براندازی کنند و به بهانه تقلب در انتخابات و به خیال اینکه در کشورهای دیگر قدرتها را سرنگون کردند اینجا هم می توانند این کار را بکنند فتنه ای را به پا کردند و به نظر من اینها تا آخر دنیا آدم نمی شوند چون این عده مخنث می خواهند بر کل دنیا حاکم شوند اما خدا نمی گذارد که اینها بر مظلومان عالم حاکم شوند.

وی با بیان اینکه عده ای از روی آگاهی و عده ای هم از روی ناآگاهی در داخل کشور ابزار دست آنها شده اند، گفت: البته برخی به اشتباهات خود پی برده اند و اعلام پشیمانی کرده اند اما برخی دیگر هنوز روش قبلی خود را ادامه می دهند.

دبیر شورای نگهبان با بی سابقه توصیف کردن این فتنه در تاریخ انقلاب گفت: جواب این افراد را باید داد البته جواب آنها را نه با شلاق، نه با تفنگ و نه با حکومت نظامی می خواستیم بدهیم بلکه جواب آنها را با مردم می خواستیم بدهیم و به مردم گفتیم که اینها با امام (ره) و ارزش های شما طرف شده اند و روز عاشورا آن فضاحت را به بار آوردند مردم ما هم تا حدی تحمل می کنند و وقتی دیدند که اساس زیر سئوال است همه اقشار 9 دی به صورت باورنکردنی نه برای دوست و نه برای دشمن به میدان آمدند.

جنتی اضافه کرد: شعارهای مردم در روز 9 دی نشان داد که آنها به ولایت علاقه مندند و نظام و امام را قبول دارند و در حرکتی چند ساعته آتش های این فتنه را خاموش کردند.

وی در ادامه در بیان پیام های حماسه 9 دی گفت: یکی از پیام های 9 دی این بود که همه مردم از همه اقشار به اسلام، نظام و ولایت فقیه وفادارند و اختلافی در این زمینه با هم ندارند. پیام دیگر آن این بود که نظام این چنین ضعیف نیست که با یک حرکت خیابانی و تخریب و جار و جنجال از پا دربیاید آن هم نظامی که بیش از 30 سال بر پای خود ایستاده و دشمن را مایوس کرده است.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: پیام دیگر حماسه 9 دی اعلام بیزاری مردم از فتنه گران بود و معلوم شد دیگرانی که کنار هستند چه نخبگان بی بصیرت و چه ساکتین که همیشه دوپهلو حرف می زنند از مردم نیستند در حقیقت حماسه 9 دی صف مردم را با صف دیگرانی که در کنار مردم نیستند و در راه مردم نیستند را جدا کرد.

جنتی، همیشه در صحنه بودن مردم را از دیگر پیام های حماسه 9 دی به شمار آورد و افزود:اگر در آینده هر فتنه ای از این قبیل برپا شود و هجمه ای به اصول و ارزش ها وارد شود مردم در صحنه حضور پیدا خواهند کرد و با قدرت خود آنها را کنار می زنند.

وی افزود: هوشیاری مردم نیز از دیگر پیام های حماسه 9 دی بود مردم ما هوشیار هستند و مردمی نیستند که با چهار شعار و بیانیه گمراه شوند و در راه دشمن بیفتند در حقیقت غباری برخاست و فتنه گران خواستند در آن غبار به اهداف خود برسند در حالیکه مردم با بصیرت این غبارها را فرو نشاندند و به راه خود ادامه دادند.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: بنابراین تا این مردم در صحنه هستند این نظام بیمه شده الهی است .

جنتی در بخش دیگری از سخنانش به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار خواهد شد اشاره کرد و افزود: فردا ثبت نام از کاندیداهای این انتخابات شروع خواهد شد مجلس اهمیت خاصی دارد، محل قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است و جایگاه ارتباط مردم با نظام است چون نمایندگان پیام مردم را در دست و دل دارند و احیانا پیام نظام را به مردم می رسانند.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که به مجلس می روند باید این اهمیت را درک کنند و این مسئولیت را احساس کنند، گفت: باید مجلسی که مدرس می خواست درست کنند مجلسی ضد استکبار، مجلسی مردمی، مجلسی علاقه مند به ارزش ها، مجلسی که امام و ولایت فقیه را قبول دارد و به احکام اسلامی عمل می کند.

خطیب نماز جمعه تهران خطاب به کسانی که می خواهند برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شوند توصیه کرد افرادی که می خواهند ثبت نام کنند ابتدا بروند قانون را بخوانند در ماده 28 قانون شرایط داوطلبان کاملا مشخص شده است بین خود و خدای خود ببینند که اگر این شرایط را ندارند ثبت نام نکنند و بی جهت آبروی خود را نبرند و همه را معطل نکنند.

جنتی ادامه داد: اما کسانی که صلاحیت دارند بیایند اگر این افراد نیایند چه کسی بیاید؟ این افراد مطمئن باشند که اگر صلاحیت داشته باشند امکان ندارد که رد صلاحیت شوند و اگر احیانا اشتباهی رخ داد بیایند به صورت منطقی از خود دفاع کنند.

وی حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای را مسئله ای بسیار مهم عنوان و خاطر نشان کرد: حضور حداکثری مردم در صحنه همواره موجب ناامیدی دشمن شده است. دشمنان ما سعی می کنند که مردم انتخابات را تحریم کنند و یا حضوری حداقلی داشته باشند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: دشمن به دنبال این است که دوباره مسئله تقلب را مطرح کند این ها همه نقشه های دشمن است اما ما باید حضور حداکثری در صحنه داشته باشیم تا مجلسی با آرای بالا تشکیل شود.

جنتی در خطبه های نخست نماز جمعه این هفته تهران درباره جهاد اسلامی، فلسفه جهاد و نقش جهاد در اعتلای کلمه حق گفت: عمده جنگ های اسلامی، جنگ های دفاعی بوده است یعنی دشمنان حمله می کردند و پیامبر و اصحاب از خودشان دفاع می کردند.

وی با بیان اینکه باید صدای توحید را به گوش بندگان خدا برسانید و موانع را برطرف کنید، گفت: وقتی مردم صدای حق را شنیدند و پیام خدا را دریافت کردند دیگر اجباری نیست چون حق و باطل از هم جدا شده است و آنها آزادند می توانند ایمان بیاورند یا نیاورند اما اگر عده ای مانع شدند باید با جهاد ابتدایی این مانع را از سر راه بردارید.

امام جمعه موقت تهران خاطر نشان کرد: عده ای مرعوب فرهنگ غرب شده اند و گفتند اسلام باشمشیر جلو رفت و تبلیغاتی کردند که مردم اروپا و غرب را از اسلام دور کنند و متاسفانه عده ای هم در جامعه اسلامی خودمان مرعوب دشمن شدند و گفتند اسلام همه جنگ هایش دفاعی است و اسلام جنگ ابتدایی ندارد و سپس به آیه "لا اکراه فی الدین" تمسک می کنند و می گویند اجباری در دین نیست پس اگر کسی به جنگ مسلمانان نیامد نباید به جنگ آنها رفت و این اشتباه بزرگی است در حالیکه معنی این آیه این نیست که نجنگید تا پیام توحید به مردم نرسد. بلکه معنایش این است که دین یک امر اکراه بردار نیست.

جنتی در پایان به سخنی از امیر المومنین علی (ع) در نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: البته تا جایی که چاره نباشد و بتوان چراغ حق را روشن کرد با هدایت باید جلو رفت اما آنجایی که هیچ کاری نمی توان کرد و دشمن دست بردار نیست جای جنگ است.