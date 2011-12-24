به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسرای اخلاق در ادامه سلسله نشست‌های نقد کتاب به نقد و بررسی تازه‌ترین رمان محمدعلی علومی با عنوان «ظلمات» خواهد پرداخت.

ظلمات داستانی را در فضایی اسطوره‌ای و درباره زلزله بم شرح می‌دهد که به گفته نویسنده ادامه‌ای بر داستان آذرستان وی به شمار می‌رود.

نگارش این رمان که درباره تاریخ شهر بم است و 2 ماه پس از وقوع زلزله این شهر در سال 1382 آغاز کرده است، به دلیل درگیری عاطفی او با شخصیت‌های داستان که از واقعیت برگرفته شده‌اند، تا دو سال طول کشیده است و انتشار آن نیز از سوی نشر افکار از سال 84 تاکنون زمان برده است.

این رمان روز پنج‌شنبه 8 دی ماه از ساعت 15 تا 17 با حضور نویسنده، فرحناز علیزاده و حسن محمودی در کتابخانه فرهنگسرای اخلاق واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه خیابان شهید کاظمی فرهنگسرای اخلاق برگزار می‌شود.

همچنین در محل برگزاری این نشست نقد کارگاه‌های داستان‌نویسی رایگان برای علاقه‌مندان به صورت هفتگی برگزار می‌شود.