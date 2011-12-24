مشاوران املاک فروش مسکن مهر را آغاز کردند/ حق مشاوره؛ 40 هزار تومان

فقط 40 هزار تومان حق مشاوره املاک



به گزارش خبرنگار مهر، امروز سومین روز از دی ماه، مشاوران املاک بطور رسمی فروش مسکن مهر را در شهر جدید پرند آغاز کرده اند. براین اساس، کلیه واجدین شرایط مسکن مهر می توانند با مراجعه به مشاوران املاک و ارایه مدارک به آنها مسکن مناسب خود را ثبت نام کنند.

براساس این قرارداد که حدود دو هفته پیش میان اتحادیه مشاوران املاک و شرکت عمران شهرهای جدید پرند بسته شد تمامی مشخصات واحدهای موجود در شهر جدید پرند در اختیار مشاوران املاک قرار می گیرد و متقاضیان می توانند واحد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

مشاوران املاک می توانند مبلغ 40 هزار تومان را بابت حق مشاوره دریافت می کنند و هیچگونه مبلغی غیر ازاین نباید به مشاوران املاک پرداخت شود، همچنین متقاضیان هم سهم آورده خود را به شرکت عمران شهرهای جدید پرند می پردازند.

مدارک مورد نیاز

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با مهر درباره شرایط متقاضیان مسکن مهر، گفت: متقاضیان با دردست داشتن شناسنامه خود و افراد تحت تکفل، اجاره نامه معتبر و فیش آب و برق باید به مشاوران املاک مراجعه کنند، همچنین اگر فردی با پدر و مادر خود زندگی می کند باید استشهاد محلی از امام جمعه و شورای محله را به همراه داشته باشد.

مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه افراد متاهل باید 5 سال سابقه سکونت در استان تهران را داشته باشند، بیان کرد: شرایط متقاضیان سرپرست خانوار و یا زنان مجرد هم مانند قبل است و آنها باید مدارک لازم را در این خصوص به همراه داشته باشند.

وی افزود: متقاضیان پس از ثبت نام، وجه مورد نظر را به حساب شرکت عمران شهر جدید پرند وازیر می کنند و کلیه مدارک هم از سوی این شرکت بررسی خواهد شد.

وی مشاوران املاک را واسطه ای میان متقاضی و شهر جدید پرند اعلام کرد و گفت: با این روش، متقاضیان برای یافتن واحد مناسب نیازی به مراجعه به شهر جدید پرند ندارند و می توانند به راحتی از شهر محل سکونت خود، واحد مورد نظر را خریداری کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران استان تهران بابیان اینکه این روش بطور رسمی از امروز شنبه اجرایی می شود، افزود: فعلا آمار دقیقی از مراجعه کنندگان وجود ندارد اما پیش بینی می شود که استقبال خوبی انجام گیرد.

مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: این واحدها دارای کلیه امکانات رفاهی از جمله کولر، پکیج، آب، برق، گاز و تلفن هستند و در دهه فجر امسال هم به تمامی ثبت نام کنندگان تحویل داده می‌شوند.

قیمت واحدهای مسکن مهر

آپارتمان‌های یک خوابه با متراژ 61.5 مترمربع که با مشاعات به 79.5 متر مربع می رسد، با آورده 7 میلیون و 666 هزار تومان به فروش می رسد. آپارتمان‌های دو خوابه 78 متری هم که با مشاعات متراژ آن به 104 متر می رسد با آورده 16 میلیون و 673 هزار تومان فروخته می‌شود.

آپارتمانهای 3 خوابه به مساحت 88 متر مربع که با مشاعات به 115 متر مربع می رسد هم سهم آورده 20 میلیون و 352 هزار و 900 تومان نیاز دارد. کلیه این واحدها وام 25 میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد دارند و بازپرداخت آنها هم در یک دوره 13 ساله انجام می گیرد.