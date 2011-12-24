حسن واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات باشگاه مس کرمان گفت: برای تقویت خط حمله تیم مس کرمان با پیشنهاد میروسلاو بلاژویچ، "آلجوشا وژنوویچ" از تیم "اسلاون بلوپو" کرواسی را که در حال حاضر در جایگاه سوم جدول رده بندی لیگ کرواسی است را جذب کردیم.

وی افزود: این مهاجم کروات موفق شده پنج گل را در رقابتهای جام یوفا برای تیمش بزند. ظاهرا قرار بوده "کرانچار" نیز وی را به تیم سپاهان ببرد اما از آنجایی که این بازیکن در گذشته شاگرد بلاژویچ بوده، ترجیح داد با تیم مس کرمان قرارداد امضا کند. البته با توجه به اینکه فرصت جذب بازیکن خارجی به پایان رسیده این بازیکن کروات تنها بازیکن خارجی است که ما در فصل نقل و انتقالات موفق به جذب آن شده‌ایم.

واحدی از جدایی میلاد فخرالدینی از تیم مس کرمان خبر داد و تاکید کرد: میلاد فخرالدینی به دلیل انجام خدمت سربازی از تیم مس کرمان جدا شده و به یکی از سه تیم نظامی خواهد پیوست که به احتمال زیاد تراکتورسازی تبریز خواهد بود.

وی در خصوص شرایط محسن بیاتی نیا در تیم مس کرمان اظهار داشت: بیاتی نیا امروز با باشگاه مس کرمان تسویه حساب کرده و به تیم شاهین بوشهر می پیوندد، البته قرار است که وی را با عباس پورخسروانی در تیم شاهین معاوضه کنیم.

عضو هیئت مدیره باشگاه مس کرمان در خصوص پیشنهاد مالی تیم پرسپولیس برای جذب مهرداد پولادی نیز گفت: سیاست باشگاه مس کرمان حفظ این بازیکن است و اصلا در این خصوص بحث مالی برای ما و پیشنهاد مالی که پرسپولیسی‌ها داده‌اند، مطرح نیست.

وی با تاکید بر اینکه کلیه تصمیمات نقل و انتقالات فقط با نظر "میروسلاو بلاژویچ" بوده است در خصوص وضعیت مجید خدابنده‌لو نیز خاطر نشان کرد: قرار است در جلسه‌ای که در باشگاه داریم تا فردا مشخص کنیم که آیا مجید خدابنده لو را حفظ خواهیم کرد یا او را با بازیکن تیمی دیگر معاوضه می‌کنیم.