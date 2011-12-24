پیشرفت 41 درصدی راه آهن تهران - سنندج/ پنج سال دیگر قطار به سنندج می آید

علی اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طول کلی راه آهن تهران - همدان - سنندج 418 کیلومتر است که قطعه همدان - سنندج در دو فاز به طول 151 کیلومتر، قطعه دوم به طول 60 کیلومتر حد فاصل روستای وینه سار تا طهماسب قلی دهگلان، قطعه سوم به طول 30 کیلومتر حد فاصل طهماسب قلی تا کانی کسری است.

وی با اشاره به اینکه عملیات قطعه دوم از شهریور سال جاری شروع شده است، گفت: در سال 84 عملیات زیرسازی قطعه سوم این پروژه آغاز شده است و هم اکنون با توجه به اقدامات انجام گرفته در بخش زیرسازی بیش از 78 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس حوزه ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل استان کردستان گفت: در حال حاضر میانگین پیشرفت فیزیکی قطعه یک، دو و سه حدود 41 درصد است که انتظار می رود با تامین به موقع بودجه مناسب و برنامه ریزی لازم پروژه پیشرفت بهتری داشته باشد تا در کوتاهترین زمان ممکن زمینه برای بهره برداری از آن فراهم شود.

کاظمی با اشاره به اینکه تاکنون برای این پروژه حدود 72 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است، گفت: در سال جاری نیز حدود 40 میلیارد تومان برای پیشرفت و اتمام راه آهن تهران - همدان - سنندج مصوب شده است که تاکنون بخشی از این اعتبار جذب و هزینه شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود در صورت تامین اعتبار مورد نیاز که حدود هزار میلیارد تومان است ظرف پنج سال آینده پروژه راه آهن تهران - همدان - سنندج به بهره برداری برسد.

رئیس حوزه ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل استان کردستان در پایان اعلام کرد: پروژه راه آهن جزو پروژه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی است و به همین دلیل اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن از ردیف های ملی تامین می شود.