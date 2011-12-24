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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

صبح امروز/

یادواره شهدای روستای تمرگ شهرستان هرسین برگزار شد

یادواره شهدای روستای تمرگ شهرستان هرسین برگزار شد

هرسین ـ خبرگزاری مهر: صبح شنبه یادواره 3 شهید گرانقدر روستای تمرگ از توابع بخش مرکزی شهرستان هرسین در محل مسجد آیت الله حجتی (ره) این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که مسئولین ادارات، خانواده های معظم شهدا و اهالی روستای مذکور حضور داشتند، حجت السلام قاسمی امام جماعت این روستا درسخنانی حفظ وزنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را وظیفه همه دانست.

وی در بخشی دیگر از سخنانش آسایش و امنیت امروز ایران اسلامی را مدیون فداکاریها و جانفشانیهای شهدا دانست.

حجت الاسلام قاسمی در پایان رسیدگی به امور و مشکلات خانواده های شهدا را وظیفه همه آحاد جامعه، خصوصا مسئولین عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، در پایان این مراسم نیز با اهدا لوح تقدیر و هدایا از خانواده های معظم شهدا حاضر در مراسم تجلیل به عمل آمد.
 

کد مطلب 1491402

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