یادواره شهدای روستای تمرگ شهرستان هرسین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که مسئولین ادارات، خانواده های معظم شهدا و اهالی روستای مذکور حضور داشتند، حجت السلام قاسمی امام جماعت این روستا درسخنانی حفظ وزنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را وظیفه همه دانست.

وی در بخشی دیگر از سخنانش آسایش و امنیت امروز ایران اسلامی را مدیون فداکاریها و جانفشانیهای شهدا دانست.

حجت الاسلام قاسمی در پایان رسیدگی به امور و مشکلات خانواده های شهدا را وظیفه همه آحاد جامعه، خصوصا مسئولین عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، در پایان این مراسم نیز با اهدا لوح تقدیر و هدایا از خانواده های معظم شهدا حاضر در مراسم تجلیل به عمل آمد.

