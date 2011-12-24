اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران همچنان بدون ردیف اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف علی نصرتی اظهار کرد: اگر اعتبار اجرای این قانون به وضوح و شفاف به دانشگاهها ابلاغ شود در این صورت سازمان نظام پرستاری هم می تواند بر نحوه هزینه کرد این اعتبار از محل مورد نظر نظارت کند.

نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری با انتقاد به اینکه هنوز ردیف اعتبار مشخصی برای اجرای قانون ارتقای بهره وری برای دانشگاهها دیده نشده است، گفت: این در حالی است که دانشگاهها به اجرای کامل قانون در مراکز درمانی تابعه اصرار دارند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری درباره جبران کمبود نیروی انسانی پرستار افزود: طبق آنچه که در قانون بودجه کشور دیده شده مراکز درمانی می توانند برای جبران کمبود نیروی انسانی به صورت قراردادی برای کار مشخص نیرو جذب کنند.

نصرتی گفت: بر اساس ارزیابی در آخرین جلسه با نمایندگان رابطان نظام پرستاری در یافتیم در استان آذربایجان شرقی به ویژه تبریز و شهرستانهای تابعه برای اجرای قانون ارتقای بهره وری تلاش می شود و در اکثر بیمارستانهای تبریز (البته نه در همه) قانون به صورت چند ماهه اجرا شده است اما هیچ بیمارستانی از ابتدای سال اضافه کار پرسنل را طبق قانون ارتقای بهره وری محاسبه و پرداخت نکرده است.

وی ادامه داد: اما متاسفانه قانون ارتقای بهره وری در شهرستانهای تابعه تبریز اجرا نشده است که مشکل نبود اعتبار لازم برای اجراست.

عضو شورای عالی نظام پرستاری افزود: این قانون به طور کامل در مراکز درمانی اجرا نشده است و در حالی که هنوز نیروی انسانی کافی برای اجرای این قانون تأمین نشده است نسبت به برداشتن تخت اتاق استراحت پرستاران اقدام کردند که سبب نارضایی جامعه پرستاری شده است.

نصرتی گفت: کمبود نیروی انسانی و نبود ردیف بودجه ای مشخص برای اجرای قانون 2 مشکل عمده بر سر اجرای قانون ارتقای بهره وری در مراکز درمانی دانشگاهی است.

وی یادآور شد: البته هنوز از اجرای این قانون در مراکز درمانی خصوصی، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی هم خبری نیست.