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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۹

پذیرش 61هزار نفر/

نتایج آزمون ترمی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی تا 9بهمن اعلام می شود

نتایج آزمون ترمی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی تا 9بهمن اعلام می شود

نتایج کنکور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی اوایل بهمن ماه با پذیرش 61 هزار نفر اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری کنکور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی نتایج نهایی این آزمون 7 تا 9 بهمن ماه سال جاری اعلام می شود.

در دوره کارشناسی پیوسته علمی کاربردی 3 هزار و 764 نفر شرکت کردند که از این تعداد یک هزار و 746 نفر زن و 2 هزار و 18 نفر مرد بوده اند.

همچنین در دوره کارشناسی ناپیوسته 136 هزار و 656 نفر داوطلب شرکت کرد که از این تعداد 56 هزار و 223 نفر زن و 8 هزار و 433 نفر مرد بوده اند.

به گزارش مهر، در کنکور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی که روز گذشته برگزار شد، 61 هزار نفر پذیرش می شوند.

کد مطلب 1491404

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