کردستان در کشفیات قاچاق مواد دخانی مقام نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده در یازدهمین کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه کردستان در زمینه کشف مواد دخانی مقام نخست کشور را کسب کرده است، اظهار داشت: با اجرای برنامه های پیشگیرانه و طرح های مقابله با قاچاق کالا در استان کردستان، شاهد کاهش قاچاق از جمله در زمینه مواد دخانی طی سال جاری بوده ایم.

وی افزود: عزم جدی اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز دستگاه های انتظامی و امنیتی استان عملا حاشیه امنیت را برای قاچاقچیان کاهش داده و فعالیت این افراد را به حداقل رسانده است و انتظار می رود با هماهنگی بهتر زمینه برای تشدید برخوردها در این بخش فراهم شود.

حسن زاده جلوگیری از ورود کالای قاچاق را از راهکارهای کلان دولت برای مقابله با این پدیده خطرناک در تمام بخش ها به ویژه حوزه اقتصادی عنوان کرد و افزود: همه مسئولان اجرایی کشور و استان با همدلی و همکاری تلاش خود را معطوف ریشه کنی این معضل در جامعه کرده اند.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان با دعوت از آحاد مردم جهت همکاری در مبارزه با پدیده شوم قاچاق افزود: مبارزه عملی و موفقیت کامل در مسیر کاهش قاچاق با هوشیاری مردم و دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر محقق خواهد شد.

وی در ادامه وجود قاچاق در جامعه را از مهمترین دلایل مشکلات موجود در عرصه اشتغالزایی کشور دانست و افزود: ورود بی رویه کالای قاچاق به استان باعث می شود که صنایع تولیدی در داخل با مشکل مواجه شوند و این مهم در نهایت باعث کاهش فرصت های ایجاد اشتغال می شود.

حسن زاداه در پایان کشف اخیر محموله بزرگ قاچاق مواد دخانی در کردستان را در کشور بی نظیر دانست و بر مقابله جدی و مداوم با قاچاقچیان تاکید کرد.