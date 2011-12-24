جنگ با ایران به فروپاشی اسرائیل منجر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "نورمن پیش" در مقاله ای در روزنامه "یونگ ولت" آلمان با مقایسه حمله رژیم اسرائیل به نوارغزه و اقدام احتمالی این رژیم علیه ایران نوشت : جنگ با ایران متفاوت از تهاجم به نوارغزه است. این اقدام به معنای سقوط صهیونیسم اسرائیل خواهد بود.

وی می نویسد: در مطالعاتی که در 12 فوریه سال 2009 منتشر شده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پیش بینی کرد که اگر اسرائیل بر سیاستهای جنگ افروزانه خود پافشاری کند طی 20 سال از بین خواهد رفت.



نورمن پیش با اشاره به هشدارهای اخیر "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا درباره انزوای روز افزون رژیم اسرائیل نوشت : واشنگتن در رابطه با تل آویو با مشکل حاد واقعی روبرو است. از یک سو واشنگتن می خواهد اسرائیل را که روز به روز علائمی از یک دولت در حال اهتزاز در آن بروز می کند، حفظ کند و از سوی دیگر آنها [صهیونیستها] می خواهند تا نظام سیاسی ایران را که با وجود تحریمهای آمریکا روز به روز تسلطشان بر منطقه بیشتر می شود از بین ببرند.



پیش می نویسد: آمریکا نتوانسته با توسل به تمام ابزارها طرح خود "خاورمیانه بزرگ" که پیش بینی می شد از پاکستان تا ترکیه را در بر گیرد عملی کند؛ طرحی که به نفع ایالات متحده بود.



وی نوشت : ایران به عنوان آخرین دژ ضد آمریکایی خاورمیانه در محاصره همپیمانان آمریکایی همچنان باقی مانده است.





