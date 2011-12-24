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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۷

وزیر کشور از طریق ویدئوکنفرانس با چند نفر از فرمانداران کشور گفتگو کرد

وزیر کشور از طریق ویدئوکنفرانس با چند نفر از فرمانداران کشور گفتگو کرد

وزیر کشور از طریق ویدئو کنفرانس و به صورت آنلاین با تعدادی از فرمانداران سراسر کشور گفتگو کرد و در جریان وضعیت انتخاباتی در این مراکز حوزه‌های انتخابیه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور صبح امروز شنبه پس از حضور در سالن ستاد ثبت نام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پس از صدور فرمان آغاز ثبت نام کاندیداهای این انتخابات از طریق سیستم جامع انتخابات به صورت آنلاین و از طریق ویدئو کنفرانس با تنی چند از فرمانداران سراسر کشور گفتگو کرد و در جریان وضعیت انتخاباتی این مراکز حوزه‌های انتخابیه قرار گرفت.

وی همچنین طی بازدید از بخش‌های ثبت نام در ستاد ثبت نام کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور در جریان چگونگی ثبت اطلاعات داوطلبان نامزدی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستم رایانه‌ای قرار گرفت.

کد مطلب 1491408

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