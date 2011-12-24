موفقیت بانوان تهرانی در فینال مسابقات شطرنج قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فینال شطرنج قهرمانی کشور با حضور 13 شرکت کننده که 11 نفر آنها تهرانی بودند، با قهرمانی "آتوسا پورکاشیان" استاد بزرگ شطرنج ایران، به پایان رسید.

در این مسابقات که با کسب رتبه های برتر توسط بانوان تهرانی همراه بود، نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان کشور معرفی شدند.

گفتنی است میترا حجازی پور، سارا سادات خادم الشریعه، شایسته قادر پور و منیژه عسگرزاده به عنوان نفر دوم تا پنجم این مسابقات اعلام شدند.

مقرر شده پنج نفر نخست این مسابقات به عضویت تیم ملی شطرنج بانوان کشور درآیند.