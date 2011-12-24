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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

میر:

3.5 میلیارد ریال برای ساخت کتابخانه کلاله در نظر گرفته شد

3.5 میلیارد ریال برای ساخت کتابخانه کلاله در نظر گرفته شد

کلاله - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار کلاله گفت: سه میلیارد و 500 میلیون ریال برای ساخت کتابخانه شهر کلاله در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگزاری مهر، محمد میر در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان افزود: با تامین زمین از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاله کتابخانه شماره 2 این شهر ازمحل اعتبارات استانی با مبلغ 350میلیون تومان احداث می شود.

وی اظهار داشت: انشاء الله با احداث و راه اندازی این کتابخانه، امکانات مناسب برای توسعه و فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بخش جنوبی وجنوب غربی شهر کلاله فراهم می شود.

دراین جلسه رئیس شورای شهر کلاله اعلام کرد: به زودی ازمحل نیم درصد درآمد کل شهرداری کلاله مبلغ 20 میلیون ریال به حساب کتابخانه عمومی کلاله واریز خواهد شد.

در ادامه جلسه مصوب شد آموزش و پرورش کلاله نسبت به هدایت دانش آموزان مدارس روستای دهنه و شهر فراغی اقدام کند.

کد مطلب 1491410

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