3.5 میلیارد ریال برای ساخت کتابخانه کلاله در نظر گرفته شد

به گزارش خبرنگزاری مهر، محمد میر در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان افزود: با تامین زمین از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاله کتابخانه شماره 2 این شهر ازمحل اعتبارات استانی با مبلغ 350میلیون تومان احداث می شود.

وی اظهار داشت: انشاء الله با احداث و راه اندازی این کتابخانه، امکانات مناسب برای توسعه و فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بخش جنوبی وجنوب غربی شهر کلاله فراهم می شود.

دراین جلسه رئیس شورای شهر کلاله اعلام کرد: به زودی ازمحل نیم درصد درآمد کل شهرداری کلاله مبلغ 20 میلیون ریال به حساب کتابخانه عمومی کلاله واریز خواهد شد.

در ادامه جلسه مصوب شد آموزش و پرورش کلاله نسبت به هدایت دانش آموزان مدارس روستای دهنه و شهر فراغی اقدام کند.