به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "پایان دوم" توسط جبرائیل فیلم در گروه سینمایی آزاد اکران میشود. هنوز ترکیب سینماهای نمایش دهنده این فیلم نهایی نشده است.
داستان "پایان دوم" درباره گذشته دو عاشق است که از هم جدا شدهاند و پس از مدتی دوباره یکدیگر را ملاقات میکنند. به گفته غفاری این فیلم درباره رویا و عشق، عشق و آرمان، آرمان و زمان، زمان و وصل، وصل و هجر، هجر و پایان و پایان و امید است.
این فیلم نخستین اثر یعقوب غفاری در مقام کارگردانی است که در آن آنا نعمتی، دانیال عبادی، زیبا بروفه، مجید یاسر، مهدی فقیه و یعقوب غفاری به نقش آفرینی میپردازند. این فیلم به تهیهکنندگی محسن علیاکبری و علی غفاری ساخته شده و محصول موسسه تصویرگران هفت آسمان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.
یعقوب غفاری پیش از این دستیار کارگردان و برنامهریز کارگردانانی چون داوود میرباقری، پرویز شیخطادی، محمد حسین لطیفی، علی شاهحاتمی و رضا خطیبی بودهاست.
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