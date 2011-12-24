1800کیلومتر آزادراه سالانه در کشور ساخته می شود

عبدالهاشم حسن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط موجود لازم است بین هفت تا هشت هزار کیلومتر آزاد راه در کشور موجود باشد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود در نیمه دوم برنامه ششم آزاد راه در کشور به هفت هزار کیلومتر برسد.

حسن نیا با اشاره به اینکه ساخت آزاد راه در کشور هزینه سنگینی دارد عنوان کرد: در محورهای اصلی و مهم کشور 90 درصد از حمل و نقل بار در طول جاده ها انجام می شود.

معاون راهداری سازمان حمل و نقل جاده ای کشور با بیان اینکه سالیانه هشت هزار دستگاه ماشین آلات جدید وارد ناوگان راهداری کشور می شود بیان داشت: در حال حاضر 730 هزار ماشین آلات در کشور وجود دارد.

حسن نیا به برخی از اقدامات راهداری در کشور اشاره کرد و گفت: اقدامات زمستانی در جاده ها، کار مشترک با سازمان هواشناسی، ایستگاه هواشناسی مستقر در جاده و ... از اقدامات مهم این سازمان است که تا پایان نیمه دوم سال جاری به پایان می رسد.

وی افزود: هواشناسی جاده ای یک نمنه مهم در راهسازی کشور است که به ما هشدار می دهد که اقدامات قبل از بارش برف و باران را در دستور کار قرار دهیم.

معاون راهداری سازمان حمل و نقل جاده ای کشور، تصریح کرد کرد: سالیانه برای حذف نقاط پر حادثه در کشور طبق برنامه پنجم 500 میلیون اعتبار لازم داریم.

حسن نیا تاکید کرد: ارتقای سطح جاده از دیگر کارهایی است که در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه دو هزار نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد، اذعان داشت: حذف بیش از 800 نقطه حادثه خیز در سراسر کشور در دستور کار است و با نصب تابلوهای هشدار دهنده در طول راه ها بسیاری از حوادث جلوگیری می شود.