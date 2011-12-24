خدمات پرستاران در پرداخت کارانه دیده نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاهرخ رامین اظهار کرد: شاید به علت شمرده نشدن خدمات پرستاری برای پرداخت طرح کارانه نظیر پزشکان، کتابی برای طرح کارانه ویژه پرستاران طراحی و نوشته نشد.

وی ادامه داد: البته پیش از نمایندگی مجلس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تلاش کردم با قوانین پیشین نظیر طرح کارانه سهم هر خدمت پرستاری از 50 درصد طرح کارانه مشخص و پرداخت شود تا سبب افزایش انگیزه کاری در جامعه پرستاری شود.

رامین گفت: در نخستین گام نظام کارانه برای پزشکان در مراکز درمانی اجرا شد تا بدین ترتیب از مزایای تلاش خود سود ببرند که اجرای این طرح سبب افزایش انگیزه مجدد در جامعه پزشکی نیز شد.

وی ادامه داد: در مقطع دیگری این طرح برای پرستاران نیز اجرا شد اما با این تفاوت که خدمات آنان نظیر پزشکان شمرده نمی شد از این رو چنانچه طرح کارانه با احتساب خدمات پرستاری پرداخت می شد شاید نیازی به تصویب قانون جدیدی نبود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: شاید تصویب قانون اهرم فشاری برای اجرای بهتر به شمار آید اما با این وجود طرح کارانه بستر مناسبی برای اجرا بود.

رامین یادآور شد: در طرح کارانه 40 درصد سهم برای پزشکان و 50 درصد برای پرستاران دیده می شود اما برای پرستاران برخلاف جامعه پزشکی بدون کارشماری به صورت گلوبال پرداخت می شود.