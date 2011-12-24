35 راهدارخانه در استان کرمانشاه به مسافران خدمات دهی می کنند

حیدر مطاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکیپ های راهداری ما در طول زمستان به صورت شبانه روز آماده خدمات دهی به مسافران و رانندگان در جاده هستند.

مدیر کل راه و ترابری استان کرمانشاه افزود: مسافران و رانندگان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های گویا 141، و یا 5-4218334 تماس داشته باشند.

مطاعی با اشاره به اینکه راه و ترابری کرمانشاه در سالجاری در حوزه بهسازی و آسفالت راههای روستائی حائز رتبه برتر کشور شده است، تاکید کرد: در سراسر استان 35 راهدارخانه برای حفظ و نگهداری از مسیرها و جاده ها ی برون شهری وجود دارد.

وی طول راه های استان کرمانشاه را 8 هزار کیلومتر عنوان کرد و گفت: 301 هزار کیلومتر بزرگراه در کل استان کرمانشاه داریم که این مقدار از نظر میانگین کشوری، رقمی مطلوب و ممتاز است.

مدیرکل راه وترابری استان کرمانشاه، با اشاره به اینکه 527 کیلومتر راه اصلی در استان وجود دارد، افزود: در حل حاضر 1679 کیلومتر راه فرعی و 5497 کیلومتر راه روستایی در استان داریم.

مطاعی گفت: مهمترین عامل ایمنی در جاده ها راننده ها هستند و رانندگان باید با رعایت قوانین و همکاری با ماموران راهداری و پلیس راه بر امنیت بیشتر جاده ها بیفزایند.

وی در پایان تاکید کرد: از رانندگان می خواهیم که در فصل زمستان، قبل از هرگونه مسافرتی، وسیله نقلیه خود را به تجهیرات ایمنی و کمک های اولیه مجهز کنند.